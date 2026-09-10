진주시, 추석 앞두고 성수품 수급·물가 관리 대책 점검…물가 안정 도모

AI 핵심 요약beta
- 진주시가 10일 추석 물가안정 대책회의를 열었다.
- 27일까지 특별대책기간을 정해 가격 점검에 나섰다.
- 상품권 할인·전통시장 캠페인으로 상권을 지원했다.
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 추석을 맞아 성수품 수급부터 가격 모니터링, 지역 상권 지원까지 명절 물가 대책 종합 점검에 나섰다.
진주시는 10일 추석 명절을 앞두고 성수품 수급 상황을 점검하고 물가안정 방안을 논의하는 민관합동 대책 회의를 개최했다고 밝혔다.
이날 회의에는 국립농산물품질관리원, 농협, 대형마트, 상인연합회, 소비자단체, 시 관계자 등 20여 명이 참석해 최근 물가 동향을 공유하고 기관별 물가안정 대책을 논의했다.
참석자들은 명절 성수품 수급 관리와 가격 안정을 위해 필요한 협조 사항을 점검하고, 민간과 행정의 역할 분담 방안을 논의했다. 시는 추석 기간 물가 관리를 위해 오는 27일까지를 추석 명절 물가안정 특별대책 기간으로 정하고 물가 대책 종합상황실을 운영한다.
시는 이 기간 합동점검반을 구성해 주요 판매시설을 대상으로 가격표시제 이행 여부를 지도·점검하고 물가안정에 기여하는 착한 가격 업소 지정을 확대할 계획이다. 시민들의 장바구니 부담을 줄이고 지역 소상공인 매출을 높이기 위한 대책도 병행한다.
시는 진주사랑상품권을 발행하고 추석 맞이 진주시 농특산물 쇼핑몰(진주드림, 진주시장스토어)에서 20% 특별 할인 행사를 진행한다. 전통시장 이용 캠페인과 선결제 실천 캠페인을 통해 전통시장과 골목 상권 이용을 유도할 방침이다.
소비자 보호와 공정 거래 질서 확립을 위한 조치도 포함됐다. 시는 물가안정 및 소비자 피해 예방 캠페인을 벌이고 소비자 피해 구제 방법을 안내하는 홍보 활동을 펼친다. 원산지 표시 특별단속을 통해 부정 표시 여부를 점검하고 거래 질서 위반 행위에 대한 지도점검도 실시한다.
명절 성수품에 대한 가격 조사와 정보 공개도 강화한다. 진주시는 물가 모니터링 요원을 활용해 사과, 배, 쇠고기, 돼지고기, 조기 등 19개 주요 성수품 품목의 가격 동향과 수급 상황을 조사한다. 조사된 물가 정보는 경남도 누리집에 공개해 소비자가 가격 정보를 확인할 수 있도록 할 계획이다.
news2349@newspim.com