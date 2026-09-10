강진원 강진군수 "업무 절반은 AI와 함께"

AI 핵심 요약beta
- 강진군이 10일 생성형 AI를 행정 전반에 접목했다고 밝혔다.
- 군은 4년 전부터 기반을 구축하고 공무원 활용을 지원했다.
- 직원 72%가 AI를 쓰며 업무 효율을 높이고 있다.
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 생성형 AI를 행정 전반에 접목하며 공직사회 업무 방식의 전환에 속도를 내고 있다.
10일 강진군에 따르면 군은 정부의 생성형 AI 행정혁신 기조보다 앞서 4년 전부터 AI 활용 기반을 구축하고 공무원들의 업무 적용을 지원해 왔다.
강진군은 4차산업혁명활용추진단을 과 단위로 신설하고 4차산업혁명 기술의 행정 접목을 주요 과제로 추진했다. 공무원들이 비용 부담 없이 생성형 AI를 사용할 수 있도록 유료 계정과 이용료도 군 예산으로 지원했다.
자발적인 AI 역량 강화에도 공을 들였다. 4차산업혁명 연구동아리를 운영하며 우수팀에 해외연수 기회를 제공했고 최근 2년간 47명의 공직자가 AI 프롬프트 활용능력 자격인 AI-POT을 취득했다.
이 같은 정책은 실제 업무 현장으로 이어지고 있다. 현재 강진군 직원의 약 72%가 별도의 의무화 없이 생성형 AI를 업무에 활용하고 있는 것으로 나타났다.
AI는 보고서 작성과 관광 시책 기획을 비롯해 데이터 분석과 행정 자동화 프로그램 개발 등 다양한 분야에 활용되며 업무 효율을 높이고 있다.
강진원 강진군수는 "공무원이 사비로 AI를 결제하지 않고 업무에 전념할 수 있도록 해야 한다는 정부 방향은 강진군이 지난 4년간 추진해 온 행정 철학과 맞닿아 있다"며 "공공데이터 기반 맞춤형 AI 서비스와 지원을 확대해 AI 전환 모범도시 강진을 완성하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com