박원종 기후환경에너지위원장 "도심 지반침하 원인 60%가 노후 하수관"

AI 핵심 요약beta
- 박원종 위원장이 9일 노후 하수관로 교체를 촉구했다.
- 지반침하 원인으로 20년 넘은 관로 균열과 누수를 지목했다.
- 하수도 특별회계 정상화와 예산 지원 확대를 요구했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회 박원종 기후환경에너지위원장이 반복되는 도심 지반침하를 막기 위해 노후 하수관로의 적기 교체와 하수도 특별회계 재정 정상화를 촉구했다.
10일 전남광주특별시의회에 따르면 박 위원장은 지난 9일 기후환경국 소관 2025회계연도 결산 및 예비비 지출 승인 심사에서 노후 하수관로 정비 실태와 하수도 특별회계의 재정 악화를 집중적으로 따져 물었다.
박 위원장은 최근 잇따르는 싱크홀 사고와 관련해 도심 지반침하 원인의 50~60%가 20년 이상 된 노후 하수관로의 균열과 누수에서 비롯된다고 지적했다.
특히 재정 부족으로 노후 관로 교체가 지연될 경우 도로 파손을 넘어 인명과 재산 피해를 동반한 대형 사고로 이어질 수 있다며 선제적인 정비를 주문했다.
하수도 특별회계의 재정 구조도 도마에 올랐다. 박 위원장은 4년간 매년 9%씩 요금을 인상해 약 90억원의 수입이 늘었지만 시설 운영비와 자재비 등 처리 원가가 100억원 이상 급증하면서 요금 인상 효과가 사실상 상쇄됐다고 지적했다.
광주 지역 하수도 요금 현실화율은 현재 약 64% 수준이다. 박 위원장은 낮은 현실화율과 부족한 일반회계 전입금이 맞물리면서 노후 관로를 땜질식으로 유지하는 데 그치고 신규 교체 투자는 어려운 상황이라고 비판했다.
이상배 기후환경국장은 원가 상승으로 특별회계 재정 여건이 악화됐다며 노후 하수관로 정비에 한계가 있다고 설명하고 의회 차원의 예산 지원을 요청했다.
박 위원장은 "재정난을 이유로 노후 하수관로를 방치하다 사고가 발생하면 책임은 행정이 져야 한다"며 단계적 요금 현실화와 일반회계 지원 확대를 포함한 종합적인 재정 정상화 방안 마련을 촉구했다.
ej7648@newspim.com