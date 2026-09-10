보성 지역화폐 12일간 63억원 사용…골목상권 회복 기대감

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 10일 농어촌기본소득 사용 현황을 공개했다.
- 첫 지급 12일 만에 63억원이 결제돼 절반 넘게 쓰였다.
- 면 지역 소비 비중이 가맹점 비중을 웃돌며 확산했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군 농어촌기본소득이 첫 지급 12일 만에 63억원가량 소비되면서 읍 지역을 넘어 면 단위 상권에도 지역화폐 사용이 확산한 것으로 나타났다.
보성군은 지난 8월 28일부터 9월 8일까지 농어촌기본소득 사용액을 분석한 결과 총 15만8959건에 약 63억원이 결제돼 첫 지급액 124억4560만원의 50.6%가 사용됐다고 10일 밝혔다.
군은 지급 대상자 3만1114명에게 7·8월분으로 1인당 40만원을 지급했으며 카드형 보성사랑상품권은 2만7066명에게 108억2640만원을 지원하고 선불카드는 4048명에게 16억1920만원을 지급했다.
보성읍과 벌교읍에서는 10만4943건에 약 39억원이 사용됐고 나머지 10개 면에서는 5만4016건에 약 24억원이 결제됐다.
전체 가맹점의 29%가 분포한 면 지역에서 전체 사용액의 38.1%가 소비되면서 면 단위 상권의 소비 비중이 가맹점 비중을 웃돌았다.
보성사랑상품권 가맹점은 6월 말 1448곳에서 9월 10일 기준 1800곳으로 352곳 늘어 두 달여 만에 24.3% 증가했다.
김철우 보성군수는 "군민 생활 안정과 지역경제 활성화가 함께 이뤄지도록 소비처를 지속 발굴하고 골목상권 소비를 촉진하겠다"고 말했다.
한편 곡성군의 경우 농어촌기본소득 시행 후 누적 지급액 139억원 가운데 111억원인 79.8%가 지역에서 소비되고 지역화폐 가맹점 증가와 36개 신규 창업 및 순유입 인구 확대 효과가 나타난 만큼 보성군도 면 단위 상권을 중심으로 소비가 확산하며 지역경제 선순환 효과가 커질 것으로 전망했다.
chadol999@newspim.com