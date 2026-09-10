조주홍 영덕군수, 2027년도 현안 추진 위한 도비 확보 '강행군'

AI 핵심 요약beta
- 조주홍 영덕군수가 9일 경북도청과 도의회를 찾았다.
- 2027년도 본예산 도비 확보와 현안 추진을 요청했다.
- 영덕군은 39개 도 전환사업에 1304억 원을 추진한다.
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[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 조주홍 경북 영덕군수가 경북도청과 경북도의회를 잇따라 방문하는 등 2027년도 국·도비 확보를 위해 강행군을 펼치고 있다.
10일 영덕군에 따르면 조 군수는 전날 경북도와 경북도의회를 잇따라 방문해 2027년도 본예산의 안정적인 재원 확보와 지역 현안 사업의 원활한 추진을 위한 도비 확보에 총력을 기울였다.
조 군수는 이날 이철우 경북도지사와 김희수 경북도의회 의장을 차례로 면담하고 2027년도 주요 현안 사업의 필요성과 당위성을 설명하며 도비가 본예산에 최대한 반영될 수 있도록 경북도의 적극적인 지원을 건의했다.
영덕군은 도 전환사업 39건, 총 사업비 1304억6000만 원 규모의 사업을 추진할 계획이며 이 중 신규사업은 16건 501억 1300만 원, 계속사업은 23건 803억4700만 원 규모이다.
조 군수는 이 지사와의 면담에서 "지역 발전과 미래 성장 동력 확보를 위해 ▲신강구 해양 관광 시설 조성 사업(95억 원) ▲강구수협 거점 위판장 초저온 설비 확충 사업(60억 원) ▲국도 7호선 강구해상대교 간 연결 도로 개설 사업(124억 원) 등 3개 핵심 사업에 대한 지원을 적극 요청했다.
또 김희수 도의장과 면담을 통해 지역 현안 사업의 필요성과 추진 상황을 설명하고 2027년도 본예산에 필요한 사업비가 차질 없이 확보될 수 있도록 도의회의 적극적인 관심과 협조를 요청했다.
조주홍 영덕군수는 "지역의 미래를 좌우할 주요 현안 사업을 차질 없이 추진하기 위해서는 안정적인 재원 확보가 무엇보다 중요하다"고 하며, "경북도와 도의회에 지역 현안 사업의 필요성을 적극 설명하고 긴밀히 소통해 필요한 도비를 최대한 확보할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com