5급 공채·외교관후보자 2차시험 483명 합격…내달 12일부터 면접

AI 핵심 요약beta
- 인사처가 10일 5급 공채·외교관후보자 2차 합격자 483명을 발표했다.
- 5급 공채 431명, 외교관후보자 52명이 통과해 3차 면접을 앞뒀다.
- 최종 면접은 다음 달 12일부터 15일까지 진행하고 30일 발표한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 올해 국가공무원 5급 공개경쟁채용과 외교관후보자 선발 2차 시험에서 총 483명이 합격했다. 최종 면접은 다음 달 12일부터 15일까지 진행된다.
인사혁신처는 '2026년도 국가공무원 5급 공개경쟁채용 및 외교관후보자 선발 제2차 필기시험' 합격자 명단을 10일 국가공무원 채용시스템을 통해 공개했다고 밝혔다.
5급 공채 합격자는 총 431명으로 과학기술직 126명, 행정직 305명이다. 외교관후보자는 52명이 2차 시험을 통과했다.
올해 341명을 최종 선발하는 5급 공채 2차 시험에는 1943명이 응시했다. 40명을 선발하는 외교관후보자 2차 시험에는 266명이 응시했다.
주요 직류별 합격선을 보면 과학기술직 일반토목(전국)은 74.11점으로 지난해 76.77점보다 2.66점 낮아졌다.
행정직 전국 모집 일반행정은 56.33점으로 지난해 52.83점보다 3.50점 상승했다. 외교관후보자 일반외교 분야 합격선은 64.85점으로 지난해 64.52점보다 0.33점 높아졌다.
합격자 평균연령은 과학기술직 28.2세, 행정직 27.9세, 외교관후보자 27.9세로 지난해와 비슷한 수준을 보였다.
전체 합격자 가운데 남성은 314명(65.0%), 여성은 169명(35.0%)이었다.
직군별로 과학기술직은 남성 106명(84.1%), 여성 20명(15.9%)이 합격했다. 행정직은 남성 184명(60.3%), 여성 121명(39.7%)이었다.
외교관후보자는 여성 합격자가 남성보다 많았다. 여성은 28명으로 53.8%를 차지했고 남성은 24명(46.2%)이었다.
2차 시험 합격자를 대상으로 한 3차 면접시험은 다음 달 12일부터 15일까지 국가공무원인재개발원 과천분원에서 진행된다. 최종 합격자는 다음 달 30일 발표될 예정이다.
abc123@newspim.com