[프로야구] 코뼈 부상 김도영, 긴급 수술..."아시안게임 포기 없다"

AI 핵심 요약beta
- KIA 김도영이 9일 밤 비골 골절 수술을 받았다.
- 전날 NC전 번트 타구에 코를 맞고 코뼈가 부러졌다.
- 11일 퇴원 뒤 회복 따라 대표팀 합류 여부를 정한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경기 중 자신의 기습 번트 타구에 얼굴을 맞아 코뼈가 부러진 KIA 타이거즈 간판타자 김도영이 긴급 수술을 받았다.
KIA 구단은 10일 "김도영이 9일 밤 구단 지정병원에서 비골 골절 정복술을 받았다"며 "입원 치료 후 11일 퇴원할 예정"이라고 밝혔다. 비골 골절 정복술은 어긋나거나 부러진 코뼈를 원래 위치로 맞추는 수술이다.
김도영은 전날 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 NC 다이노스와의 홈경기에서 3번 타자 3루수로 선발 출전했다. 팀이 0-3으로 뒤진 4회말 무사 1루 기습 번트를 시도하다 배트에 맞고 튀어 오른 시속 148km 타구에 코 부위를 직격당했다. 코피를 흘리며 교체된 김도영은 병원 검진 결과 비골 골절 진단을 받았다.
복귀 시점은 퇴원 후 회복 경과를 지켜보고 정해진다. KIA는 일단 김도영을 1군 엔트리에서 말소하지 않고 회복 상태를 관찰할 방침이다. 구단 관계자는 "기술 훈련 시점은 회복 경과를 보고 결정할 것"이라고 전했다.
이번 부상으로 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에도 비상이 걸렸다. 류지현 감독이 이끄는 대표팀은 오는 14일 소집 후 17일 일본 나고야로 출국한다. 김도영은 3년 전 항저우 아시안게임을 앞두고도 발목 부상으로 낙마한 바 있다.
다행히 아시안게임 출전 자체가 무산된 것은 아니다. 구단 측은 스포츠 활동이 불가능할 정도의 중상은 아닌 것으로 보고 있다. 회복 경과에 따라 2022 카타르 월드컵 당시 손흥민처럼 안면 보호 마스크를 착용하고 출전할 가능성도 열려 있다. 김도영 본인 역시 대표팀 합류와 아시안게임 출전 강행 의지를 강하게 내비친 것으로 알려졌다. KBO 역시 상태를 주시하며 대표팀 교체 여부를 신중히 판단할 예정이다.
psoq1337@newspim.com