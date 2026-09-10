[프로축구] 갈레고·루빅손·이동경·정승원, K리그 '8월의 선수상' 후보

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹이 10일 K리그1 8월 이달의 선수상 팬 투표를 시작했다.
- 후보는 갈레고·루빅손·이동경·정승원 4명으로 13일까지 진행한다.
- 정승원은 3골 3도움으로 두 달 연속 수상을 노린다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그1 8월 한 달간 최고의 활약을 펼친 선수를 가리는 팬 투표가 막을 올렸다.
한국프로축구연맹은 10일 2026시즌 8월 'EA SPORTS 이달의 선수상' 선정을 위한 팬 투표를 오는 13일까지 나흘간 진행한다고 밝혔다. 이번 후보는 K리그1 21라운드부터 26라운드까지의 경기를 바탕으로 선정됐다. 후보에는 갈레고(부천 FC 1995), 루빅손(대전 하나 시티즌), 이동경(울산 HD), 정승원(FC 서울)이 이름을 올렸다.
부천의 갈레고는 8월 동안 3골 2도움을 기록하며 개인 통산 처음으로 후보에 올랐다. 특히 23라운드 전북 현대전에서 1골 1도움으로 팀의 3-2 승리를 이끌며 해당 라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
대전의 루빅손 역시 3골 2도움을 올리며 생애 첫 후보 지명의 영예를 안았다. 24라운드 강원 FC전에서 1골 1도움으로 팀 승리를 견인했다. 대전은 루빅손의 활약 속에 8월 4승을 거두며 반등에 성공했다.
울산의 에이스 이동경은 2골 3도움의 알짜 활약을 펼쳤다. 21라운드 FC 안양전에서 멀티골을 터뜨리며 라운드 MVP를 차지했다. 이동경은 통산 10번째 후보에 오르며 개인 통산 4번째 수상에 도전한다.
서울의 선두 자리를 지킨 정승원은 3골 3도움으로 가장 많은 공격 포인트를 올렸다. 24라운드 안양전에서 1골 2도움으로 7-0 대승을 이끌며 라운드 MVP에 뽑혔다. 7월 이달의 선수상을 받은 정승원은 두 달 연속 수상이라는 대기록을 정조준한다.
psoq1337@newspim.com