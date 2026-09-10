경기도, 시흥·수원서 '노후계획도시 찾아가는 정책설명회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 16일 시흥·17일 수원서 설명회를 연다
- 노후계획도시 정비제도와 정책방향을 안내한다
- 주민은 사전신청 없이 참석해 의견을 낼 수 있다
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특별법 정비제도 및 도의 정비방향 공유...타지자체 정비기본계획 사례 소개
GH 공공 역할·사전컨설팅 안내...주민 사전 신청 없이 자유 참석 가능
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 16일 오후 5시 시흥 정왕평생학습관과 17일 오후 5시 수원 영통종합사회복지관에서 각각 '노후계획도시 찾아가는 정책설명회'를 개최한다고 10일 밝혔다.
도에 따르면 노후계획도시는 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'에 따라 조성 후 20년 이상 지난 100만㎡ 이상 대규모 택지개발지구를 뜻한다.
도는 시흥 정왕과 수원 영통 지역 주민들이 노후계획도시 정비기본계획 관련 제도와 정비 방향을 미리 이해하고 지역의 미래를 함께 논의할 수 있도록 이번 설명회를 마련했다.
설명회에서 경기도는 노후계획도시 정비제도와 도의 정책 방향 및 역할을 설명한다. 이어 전문가가 참석해 1기 신도시와 인천·부산 등에서 수립한 노후계획도시 정비기본계획 사례를 지역별 특성 중심으로 소개한다.
경기주택도시공사(GH)도 함께 참여해 정비 과정에서의 공공기관 역할과 사전컨설팅 지원 내용 등을 안내하며 주민들의 사업 이해를 도울 예정이다.
참석을 희망하는 도민은 별도의 사전 신청 없이 누구나 자유롭게 참석할 수 있으며 현장에서 관련 정책에 대한 의견도 직접 제시할 수 있다.
김성범 경기도 노후신도시정비과장은 "노후계획도시 정비는 단순한 도시개발을 넘어 도민의 삶과 도시의 미래를 결정짓는 핵심 과제"라며 "앞으로도 도민과의 소통을 강화해 신뢰받는 정비 방향을 제시하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com