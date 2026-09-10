韩产业部长赴美协调对美投资项目细节

纽斯频通讯社世宗9月10日电 据韩国产业通商部等10日消息，产业通商部长官金正官结束陪同总统李在明对法国进行国事访问的行程后，将经由比利时于10日至12日访问美国。金正官将与美方就对美投资首个项目的具体条件展开最后阶段协商。

图为9日上午，韩国产业通商部长官金正官主持召开中东局势应对本部会议并发表讲话。【图片=纽斯频通讯社】

产业通商部未公布金正官此次访美的具体行程及会谈对象。有分析认为，金正官可能与美国商务部长霍华德·卢特尼克等美国政府官员会面，就对美投资项目的具体条件进行协调。

金正官本月初曾赴美国参加二十国集团（G20）创新部长会议，随后前往法国。美国得克萨斯州恩西纳尔天然气联合循环电厂建设项目被认为最有可能成为韩国对美投资首个项目。

该项目旨在应对人工智能（AI）数据中心扩张带来的电力需求增长，计划建设总规模6.3吉瓦（GW）的发电设施，项目总投资额据悉约为223亿美元。

韩美两国此前一直就项目规模、投资特殊目的法人（I-SPV）的运营方式等具体条件进行协商。

金正官上月结束访美回国时曾表示，对美投资谈判"取得了相当有意义的进展"，预计首个项目有望于9月公布。

另有观点认为，韩国政府可能于本月公布对美投资项目推进计划，并汇出首笔投资资金。不过，产业通商部表示，首笔投资资金的规模、汇款时间等具体事项目前尚未确定。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社