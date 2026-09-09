포천시 진목지구 풍수해생활권 종합정비사업 선정

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 9일 진목지구 풍수해사업에 선정됐다.
- 국도비 288억원을 확보해 2027년부터 5년간 추진한다.
- 진목천 상습 침수 피해를 줄이고 환경도 개선한다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 행정안전부가 주관하는 '2027년 풍수해생활권 종합정비사업 신규사업' 공모에서 진목지구가 최종 대상지로 선정돼 국도비 288억원(국비 192억원, 도비 96억원)을 확보했다고 9일 밝혔다.
시에 따르면 '풍수해생활권 종합정비사업'은 기후위기에 선제적으로 대응하기 위해 생활권 주변에 산재한 복합적인 재해 위험요인을 체계적으로 정비하는 사업으로 포천시는 이번 사업 선정으로 진목천 일대 침수 피해를 예방하기 위한 중장기 대책을 마련할 수 있게 됐다.
시는 2025년 집중호우 당시 진목천 일원에 침수와 각종 시설물 피해가 발생하면서 재해위험요인에 대한 근본적인 정비 필요성이 꾸준히 제기돼 진목지구를 사업 후보지로 신청했고 경기도 서류심사와 행정안전부 발표심사, 최종심사를 거쳐 이번에 사업대상지로 확정됐다고 설명했다.
포천시는 이번 사업 선정에 따라 2027년부터 2031년까지 5년간 국도비 288억원을 포함한 총 384억원(국비 192억원, 도비 96억원, 시비 96억원)을 투입해 집중호우 등 자연재해로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 재해예방사업을 추진할 계획이다.
사업이 완료되면 집중호우 시 재해에 취약했던 진목천 일원 상습 침수구역의 재해 위험을 크게 낮추는 동시에 하천 주변의 이용 환경도 함께 개선될 것으로 시는 기대하고 있다.
백영현 포천시장은 "진목지구가 최종 선정되면서 상습 침수 문제를 해소할 수 있는 기반을 마련했다"며 "시민들의 생명과 재산을 보호할 수 있는 사업인 만큼 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com