거창군, 승강기밸리 위기대응 TF 출범…산·학·연·관 전문가 참여

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공동 마케팅·인력 양성 과제 발굴

실무형 추진체계 문제 해결 예정

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군 승강기밸리가 건설경기 침체로 제동이 걸리자 군이 산·학·연·관 전문가들을 한자리에 모은 '위기 대응 TF'를 띄워 산업특구 재도약 해법 찾기에 시동을 걸었다.

거창군은 8일 군청 상황실에서 승강기 산업 관련 산·학·연·관 전문가 12명이 참석한 가운데 '거창승강기밸리 TF팀 자문위원 위촉식'을 열고 지역 승강기산업 위기 대응에 본격 착수했다고 밝혔다.

이홍기 경남 거창군수가 8일 군청 상황실에서 열린 '거창승강기밸리 TF팀 자문위원 위촉식'에서 기념사진을 찍고 있다.[사진=거창군] 2026.09.08

TF팀에는 승강기안전기술원, 승강기밸리기업협의회, 경남테크노파크, 한국승강기대학교, 승강기 관련 기업과 연구기관, 행정기관 등 각 분야 전문가들이 참여했다.

위원들은 정기회의를 통해 기업 현장의 애로사항을 공유하고 기업 유치, 연구개발, 시험·인증, 공동마케팅, 인력 양성, 해외시장 개척 등 거창승강기밸리 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제를 함께 발굴할 계획이다.

군은 TF팀이 단순 자문기구를 넘어 현장의 문제를 짚고 기업과 기관 의견을 조율해 실행 가능한 대안을 제시하는 실무형 추진체계로 작동할 수 있도록 지원할 방침이다.

이날 위촉식에 이어 글로벌스퀘어 오성진 컨설턴트가 참여한 '거창승강기밸리 산업특구 컨설팅 용역 중간보고회'도 열렸다. 참석자들은 산업특구 운영 현황과 주요 사업 추진 실적을 점검하고, 산업 활성화를 가로막는 문제점과 개선 과제를 논의했다.

보고회에서는 건설경기 침체에 따른 승강기 수요 감소, 기업의 연구개발과 판로 확대의 어려움, 산·학·연·관 협력체계 강화, 특구사업의 실효성 제고 등 현장의 주요 과제가 공유됐으며 거창 승강기 업계의 의견을 향후 특구 발전 전략에 반영하기로 했다.

이홍기 군수는 "승강기 산업이 어려운 상황에 놓여 있지만, 현장의 목소리를 모으고 산·학·연·관이 힘을 합치면 새로운 돌파구를 찾을 수 있을 것"이라며 "이번 TF팀이 문제점 논의를 넘어 실질적인 해결책을 마련하는 중심 역할을 하길 바란다"고 말했다.

yun0114@newspim.com