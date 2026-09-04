울산시 태화강, 생태관광지역 5회 연속 재지정…환경 보전과 관광 활성화

AI 핵심 요약beta
- 울산시 태화강이 4일 생태관광지역에 5회 연속 재지정됐다.
- 태화강 삼호교~명촌교 구간은 2028년까지 지위를 유지한다.
- 시는 생태 프로그램과 친환경 관광으로 활성화를 추진한다.
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주민 일자리 창출 계획 및 지속 가능성
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시 태화강 일원이 기후에너지환경부가 주관한 '생태관광지역 지정 운영평가'에서 5회 연속 재지정돼 2028년까지 국가 지정 생태관광지역 지위를 유지하게 됐다.
시는 태화강 삼호교에서 명촌교까지 구간이 기후에너지환경부의 생태관광지역으로 5회 연속 재지정됐다고 4일 밝혔다.
태화강은 2013년 전국 12대 생태관광지역으로 처음 지정된 뒤 3년마다 실시되는 운영평가를 매번 통과해 이번 재지정을 받았다. 울산은 이에 따라 오는 2028년까지 국가 지정 생태관광지역 지위를 유지한다.
시는 태화강 생태관광지역 활성화를 위해 계절별 생태관광 프로그램과 자연환경해설사의 생태 해설 서비스를 꾸준히 운영해 왔다.
겨울에는 떼까마귀 관찰장, 봄에는 야생갓꽃 관찰장, 여름에는 백로 새끼 기르기 관찰장, 가을에는 물억새 관찰장 등을 운영하며 계절에 따라 달라지는 태화강의 생태환경을 시민과 관광객에게 소개했다.
시는 친환경 전기버스인 '철새여행버스'도 운영 중이다. 태화강의 자연습지와 생태탐방로를 정비하고 야생생물 서식지를 보호하는 한편 조류 관찰과 생물다양성 보전 활동도 지속적으로 추진해 온 점 등이 높은 평가를 받았다.
시는 이번 5회 연속 재지정을 계기로 태화강을 단순한 자연환경 보전 공간을 넘어 주민과 생태관광객이 함께하는 지속가능한 관광자원으로 발전시킬 계획이다.
생태관광지역 협의회와의 연계를 강화해 주민 일자리를 창출하고 친환경 방문객을 유치하는 등 지역경제와 생태환경이 함께 성장하는 생태관광 모형을 만들어 나갈 방침이다.
psj9449@newspim.com