전남광주특별시, 성평등 일상화 '시동'

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 4일 양성평등주간 기념식을 열었다.
- 민형배 시장은 성평등정책담당관 신설 등 정책 강화를 약속했다.
- 행사는 19일까지 포럼과 문화페스티벌로 이어진다.
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19일까지 여성일자리 포럼·경력성장 콘서트 등 진행
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 성별에 따른 차별을 줄이고 일상에서 성평등 문화를 확산하기 위한 행보에 나섰다.
전남광주통합특별시는 4일 무안청사 김대중강당에서 '모두의 성평등 하나된 전남광주'를 주제로 2026년 양성평등주간 기념식을 열고 성평등 문화 확산에 나서겠다고 밝혔다.
이날 행사에는 민형배 전남광주통합특별시장과 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장 및 황성환 전남부교육감과 여성·가족 관련 기관·단체 관계자와 시민 등 500여 명이 참석했다.
행사는 꿈그린 오케스트라의 공연을 시작으로 양성평등 유공자 표창과 기념사 및 축사 그리고 문화공연과 시민 참여 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 양성평등 진흥과 일·생활 균형 및 여성친화도시 조성에 기여한 유공자들을 격려하는 자리도 마련됐다.
문화공연에서는 극단 '밝은밤'이 연극과 영상 및 숏츠를 결합한 멀티스크린 옴니버스 공연을 선보였다. 시민들이 일상에서 겪는 성평등에 대한 편견과 불편을 되짚으며 성평등이 특별한 과제가 아니라 함께 만들어가는 일상의 가치라는 메시지를 전달했다.
기념식에 앞서 윤선도홀에서는 성평등 일터 챌린지와 성인지 감수성 진단 및 일·생활 균형과 경력잇기 및 폭력예방 등 5개 체험 부스를 운영해 시민들이 성평등의 의미를 직접 체감할 수 있도록 했다.
민형배 시장은 "부시장 직속으로 성평등정책담당관을 신설해 관련 정책을 보다 힘껏 챙기겠다"며 "돌봄의 빈틈을 메우고 폭력 피해자의 일상 회복도 세심하게 뒷받침하겠다"고 말했다.
양성평등주간 행사는 오는 19일까지 이어진다. 9일 목포 샹그리아비치호텔에서 여성일자리 포럼과 허태균 고려대 교수의 경력성장 콘서트가 열린다. 19일에는 여수세계박람회장 엑스포디지털갤러리에서 성평등을 주제로 시민참여형 문화페스티벌이 개최된다.
ej7648@newspim.com