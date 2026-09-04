[프로야구] KT 위즈, 2026 정조대왕 유니폼 출시...8일 수원 SSG전부터 잔여 홈경기 착용

AI 핵심 요약beta
- KT 위즈가 4일 2026 정조대왕 유니폼 출시했다.
- 수원화성문화제 성공 개최와 수원 정체성을 담았다.
- 선수단은 8일 수원 SSG전부터 입는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 오는 10월 열리는 제64회 수원화성문화제 성공 개최를 기원하며 새로운 정조대왕 유니폼을 출시한다고 4일 알렸다.
정조대왕 유니폼은 올해로 10년째를 맞이한 구단 대표 얼트(ALT) 유니폼(제3의 유니폼)이다. 매년 새로운 디자인을 통해 연고지 수원과 정조대왕의 이야기를 팬들에게 전하고 있다. 선수단은 8일 수원 SSG전 이 유니폼을 처음 착용할 예정이다.
이 유니폼의 디자인은 수원특례시 도시디자인단 도시브랜드TF와 협업해 완성했다. '수원 방문의 해'와 '정조대왕 능행차' 주요 콘셉트를 반영해 수원의 역사와 문화적 정체성에 현대 감각을 가미했다.
선수단은 잔여 시즌 홈 경기에서 정조대왕 유니폼을 착용하고 경기에 나선다. 유니폼은 8일 온·오프라인 매장을 통해 팬들에게도 선보일 예정이다. 수원을 연고로 하는 프로농구 KT 소닉붐 역시 10월 정규 시즌 중 정조대왕 유니폼을 착용한다.
football1229@newspim.com