서울시교육청, 11개 언어 '이중언어 페스티벌'…학생 31명 본선 무대

한국어·부모 모국어로 경험과 꿈 발표…초·중등부 진행

창작 웹툰 9편 전시·문화다양성 체험 프로그램도 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 이주배경학생들이 한국어와 부모의 모국어로 자신의 삶과 꿈을 이야기하는 '이중언어 페스티벌'을 오는 7일 서울시교육청에서 개최한다고 6일 밝혔다.

올해 행사에는 예선을 통과한 초등학생 18명과 중·고등학생 13명 등 총 31명이 참여한다. 학생들은 중국어와 베트남어, 몽골어, 러시아어, 일본어를 비롯해 캄보디아어와 파슈토어, 타밀어, 태국어, 우르두어, 타갈로그어 등 모두 11개 언어를 사용한다.

서울시교육청은 이주배경학생들이 한국어와 부모의 모국어로 자신의 삶과 꿈을 이야기하는 '이중언어 페스티벌'을 오는 7일 서울시교육청에서 개최한다. [AI 일러스트=챗GPT]

학생들은 자신의 경험과 꿈, 가족과 문화 등을 주제로 한국어로 먼저 발표한 뒤 같은 내용을 부모의 모국어로 다시 소개한다.

행사는 이중언어 말하기뿐 아니라 창작 웹툰 전시와 문화다양성 체험 프로그램을 결합한 축제 형태로 진행된다. 초등부와 중등부로 나눠 열리는 말하기 행사에서는 취미와 진로, 학교생활 등 자신의 이야기와 한국문화, 이중언어 학습 경험, 좋아하는 사람 등을 주제로 발표한다.

서울시교육청 1층 로비에서는 오전 11시부터 오후 5시50분까지 참가 학생들의 이중언어 발표 원고를 전시한다. '다름과 존중'과 '다문화 인식개선' 등을 주제로 학생들이 제작한 창작 웹툰 수상작 9편도 선보인다.

문화다양성 체험 프로그램인 '우리가 함께 만드는 알고리즘'도 운영한다. 참가자가 자신을 표현하는 단어를 고른 뒤 실을 연결해 하나의 공동작품을 만드는 방식이다. 서로 다른 사람의 선택과 관계가 연결되는 과정을 통해 다양성의 의미를 경험하도록 구성했다. 즉석 사진 촬영과 관람 소감 남기기 등의 프로그램도 마련된다.

이번 행사는 본선 진출 학생뿐 아니라 다른 학교 학생도 관람할 수 있다. 학급이나 동아리 단위로 이중언어 발표와 전시·체험 프로그램에 참여할 수 있으며 개별 학생도 학교의 교외체험학습 절차에 따라 참여할 수 있다.

말하기 본선 우수 학생은 부문별로 시상하며 전국 이중언어 말하기대회 서울 대표로도 추천한다.

서울시교육청은 이주배경학생이 지닌 언어와 문화적 배경을 학습상의 어려움이 아닌 강점과 미래 역량으로 바라보는 교육문화를 확산한다는 방침이다.

정근식 서울시교육감은 "두 개의 언어를 할 수 있다는 것은 두 개의 세계를 이해하고 사람과 사람을 잇는 소중한 힘"이라며 "이번 페스티벌이 학생들에게는 자신의 언어와 문화에 자긍심을 갖고 자신의 강점을 마음껏 펼치는 무대가 되고 교육공동체에는 서로의 다름을 이해하고 존중하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

jane94@newspim.com