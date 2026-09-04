해남군, 전국 근대5종 선수 800명 집결

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 4일 전국 근대5종 대회가 열렸다고 밝혔다.
- 전국 800여 명이 참가해 7일까지 우슬체육공원서 겨뤘다.
- 군은 안전관리와 스포츠관광 활성화에 나섰다.
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군에 전국 근대5종 선수단이 집결해 열전을 펼친다.
해남군은 4일 우슬체육공원에서 지난 2일부터 오는 7일까지 제4회 대한체육회장배 전국 근대5종 경기대회가 열리고 있다고 밝혔다.
대한근대5종연맹이 주최·주관하는 이번 대회에는 전국에서 800여 명의 선수가 참가해 기량을 겨룬다. 대회 기간 선수와 지도자 및 관계자 등 약 6000명이 해남을 찾을 것으로 전망된다.
근대5종은 펜싱과 수영 그리고 장애물경기와 레이저런으로 구성된다. 사격과 육상을 결합한 레이저런까지 다양한 종목을 소화해야 해 체력은 물론 집중력과 순발력 그리고 강한 정신력이 요구된다.
해남군은 근대5종 대회를 꾸준히 유치하며 종목 발전을 뒷받침하고 있다. 올해 4월 전국 실업근대5종 경기대회에 이어 6월 제37회 문화체육관광부장관기 전국 근대5종 경기대회를 개최하는 등 전국 규모 대회를 잇따라 열었다.
특히 국내 최초로 실내 장애물경기장을 신축한 데 이어 우슬국민체육센터 수영장과 육상 및 펜싱 전용시설 등 종목별 인프라를 갖추면서 근대5종 활성화 거점으로 입지를 넓히고 있다.
동계전지훈련지로도 주목받으면서 선수단과 관계자들의 방문이 이어지고 있다. 군은 이를 통해 선수 경기력 향상과 종목 저변 확대를 동시에 꾀하고 있다.
군은 대회 기간 경기장과 주변 시설을 점검하고 참가 선수들의 편의 제공과 안전 관리에도 행정력을 집중할 방침이다. 선수단의 장기 체류에 따른 숙박업소와 음식점 이용으로 지역 상권 활성화와 체류형 스포츠관광 효과도 기대하고 있다.
해남군 관계자는 "안전하고 원활한 대회 운영에 최선을 다하겠다"며 "우수한 체육시설을 기반으로 전국 단위 대회와 전지훈련을 지속적으로 유치하겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com