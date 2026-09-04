노동부, 제주 호텔리조트업 원하청 격차 줄인다…12.2억 투입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노동부·제주도·원청·협력사, 호텔리조트업 상생협력 협약 체결

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부와 기업이 제주 지역 호텔리조트업 종사자의 원·하청 격차 해소에 12억2000만원을 투입한다. 업계 핵심 인력인 협력사 직원들이 장기 근속하도록 지원한다는 취지다.

고용노동부는 김영훈 장관이 4일 제주시 제주드림타워에서 위성곤 제주도지사 등과 '제주-호텔리조트업 상생협력 확산을 위한 협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약에는 해당 업종 원청사인 롯데관광개발·제주신화월드·호텔신라와 협력사 에이엠피엠·에스지아큐먼·에스텍시스템 등이 참여했다.

이번 협약에 따르면 총 12억2000만원이 제주의 호텔리조트업 협력업차 노동자 지원에 투입된다. 협력사 노동자는 5년 이상 재직한 경우 130만원의 장기근속 지원금을 받을 수 있다. 1~2년차에 90만원, 2~5년차에게 110만원을 지급하는 근속연수별 임금 격차 완화 지원금도 마련됐다. 6개월에서 1년 미만 재직한 협력사 노동자는 50만원의 휴가비를 받는다.

[자료=고용노동부]

협력사는 취업규칙 개정 등 노무컨설팅을 제공받는다. 복지와 관련된 규정을 신설하거나 확대한 협력사는 1000만원의 제도개선 축하 지원금도 받을 수 있다. 원청은 원청 시설 이용권과 명절 선물세트, 협력사 전용 샤워실·운동시설 등을 운영한다는 방침이다.

이번 협약은 지역별 주력산업의 원·하청 격차 완화를 줄이기 위한 '지역상생형 격차 완화 지원사업'에 따라 마련됐다. 지역상생형 격차 완화 지원사업은 지방정부가 직접 격차 완화를 목표로 ▲고용 ▲복지 ▲안전 ▲성장 등의 측면에서 사업을 기획하고 중앙정부가 예산을 지원하는 방식으로 운영된다.

원청사 기여도에 따라 정부의 추가 지원도 이뤄진다. 올해는 제주를 포함한 12개 모델에 국비 200억원이 배정됐다.

이번 제주 협약은 서비스업에서 처음으로 체결된 격차 완화 지원사업이다. 호텔리조트업은 객실정비와 시설관리, 보안·주차, 환경미화 등 서비스의 상당 부분이 협력업체를 통해 이뤄진다.

문제는 근속기간이 짧고 이직이 잦아 숙련이 쌓이기 어려운 구조라는 점이다. 이번 제주 모델이 협력업체 노동자를 대상으로 근속단계별 임금격차 완화와 장기재직 지원에 초점을 맞춘 이유다.

다른 지역에서도 지역상생형 격차 완화 사업이 이뤄지고 있는데, 모두 제조업에 집중돼 있다. 인천은 석유화학, 경남은 항공우주·조선·방산, 충북은 식품 분야에서 격차 완화 지원사업을 시행한다.

부산과 전남은 조선업을, 울산은 조선·석유화학 분야의 격차 완화 사업을 진행한다. 구체적인 사업 구성은 지역과 업종마다 다르지만 장려금 지급 및 근무환경 개선, 복지 확대 등의 내용이 포함된다.

김영훈 노동부 장관은 "이번 협약은 제주 여행의 중요한 부분을 든든하게 받쳐 온 협력업체 노동자들의 처우와 복지 수준을 개선하기 위해 중앙정부와 지방정부, 원청과 협력사가 함께 머리를 맞댄 결과물"이라며 "관광서비스업의 첫 사례를 성공모델로 만들고 더 많은 기업이 상생에 함께 참여할 수 있도록 정책 역량을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com