[프로야구] NC 김주원, 끝내기 패 막는 호수비로 8월 캡스플레이 수상자 선정

AI 핵심 요약beta
- NC 김주원이 4일 8월 월간 캡스플레이 수상자로 선정됐다.
- 30일 대전 한화전서 끝내기 위기 막는 호수비를 펼쳤다.
- 시상식은 9월 NC 홈경기서 열리며 상금 100만 원이다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=NC 김주원이 2026 KBO 리그 8월 월간 캡스플레이 수상자로 선정됐다.
KBO는 4일 "NC 김주원이 지난달 30일 대전 한화와 경기 중 팀의 끝내기 패배를 막는 호수비로 아웃카운트를 올려 팀을 위기에 구해 8월 월간 캡스 플레이 수상자로 선정됐다"고 밝혔다.
'월간 캡스플레이'는 경기 중 최고의 호수비를 펼친 선수에게 ADT캡스와 KBO가 함께 선정하는 수비 시상 프로그램이다. 한 달간 KBO 리그에서 나온 수비 장면을 대상으로 공식 기록위원의 수비 평가와 해당 수비가 경기의 승리 확률에 미친 영향 등을 종합해 수상자를 선정한다.
김주원은 9회말 7-7 동점, 1사 2루의 위기에서 노시환의 불규칙 바운드 타구를 순발력 있게 잡아낸 뒤 몸을 회전하며 1루로 정확히 송구해 아웃카운트를 만들었다. 자칫 끝내기 실점으로 이어질 수 있었던 상황에서 김주원의 호수비로 위기를 넘긴 NC는 승부를 연장으로 끌고 갔고, 10회 접전 끝에 승리를 거뒀다.
8월 월간 캡스플레이로 선정된 김주원의 호수비 장면은 KBO 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.
월간 캡스플레이 시상식은 9월 중 NC의 홈 경기에서 진행된다. 수상자에게는 ADT캡스의 후원으로 시상금 100만 원이 수여된다.
한편, ADT캡스는 월간 시상 외에도 KBO 공식 SNS 채널을 통해 매 경기 호수비 장면을 소개하는 데일리 콘텐츠 '캡스플레이', 시즌 종료 후 '2026 ADT캡스 KBO 수비상' 등을 통해 KBO 리그의 뛰어난 수비 장면과 선수들을 지속적으로 조명할 예정이다.
willowdy@newspim.com