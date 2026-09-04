남종섭 경기도의장, 여주 소망교도소 방문..."제도적 지원 방안 모색"

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 4일 여주 소망교도소를 점검했다.
- 교도소 직원 처우와 운영 지원, 접근성 개선을 논의했다.
- 소망교도소는 재범 예방과 사회복귀 프로그램을 운영했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장이 국내 유일의 민영교도소인 여주 소망교도소를 찾아 수용자 교정·교화 및 사회복귀 지원체계를 점검했다.
4일 의회에 따르면 남 의장의 이날 방문에는 서광범 도의회 농정해양위원장(국민의힘·여주1)이 동행해 김영식 소망교도소장 등과 현안 정담회를 하고 공장동과 수용동 등 주요 시설을 둘러봤다.
참석자들은 정담회에서 교도소 직원 처우 개선 그리고 운영 지원과 함께 대중교통 이용객의 접근성 향상 방안 등을 논의했다. 특히 버스 하차 지점에서 교도소까지 1.5km를 도보로 이동해야 하는 불편을 해소하기 위해 '똑버스' 가상 정류소 지정 가능성도 검토했다.
남 의장은 "소망교도소는 국내 최초이자 유일한 민영교도소라는 점에서 의미가 크다"며 "수용자가 출소 후 사회공동체의 일원으로 복귀할 수 있도록 다양한 사회적응 프로그램이 마련돼 있어 교정시설이라기보다 직업재활과 사회복귀를 준비하는 공간에 가깝다는 느낌을 받았다"고 말했다.
이어 "민간 교정시설이 제 역할을 다할 수 있도록 사회적 관심과 제도적 지원이 필요하다"며 "도의회 차원의 정책적 지원과 관계기관 협의 사안을 지역 의원들과 함께 풀어가겠다"고 강조했다.
지난 2010년 개청한 소망교도소는 법무부 위탁 민영교도소로 가족관계 회복 프로그램, 피해자 공감 프로그램, 자원봉사자 연계 멘토링, 전문 상담 등을 운영하며 재범 예방을 돕고 있다.
1141world@newspim.com