남양주시, 중소기업 육성자금 100억 추가 지원

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 4일 중소기업육성자금 100억 원을 늘렸다.
- 오는 7일부터 운전자금 50억 원, 시설자금 50억 원을 추가 지원한다.
- 업체당 운전자금 5억 원, 시설자금 30억 원까지 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 자금 조달에 어려움을 겪는 지역 내 중소기업의 경영 안정을 위해 중소기업육성자금 융자 규모를 100억 원 확대하고 오는 7일부터 추가 지원 신청을 받는다.
4일 남양시에 따르면 시는 대외 경제 불확실성 등으로 상반기 자금 수요가 늘면서 기존 지원 한도가 조기에 소진됨에 따라 당초 300억 원이던 중소기업육성자금 규모를 100억 원 늘려 올해 총 400억 원을 지원한다.
이번 추가 지원 규모는 운전자금 50억 원, 시설자금 50억 원 등 총 100억 원이다. 시는 신청 기업을 심사해 협약은행에 융자를 추천하고 기업이 협약은행을 통해 받은 대출금 이자의 일부를 지원한다.
업체당 융자 한도는 운전자금 최대 5억 원, 시설자금 최대 30억 원이다. 이자차액보전율은 운전자금의 경우 연 1.3~2.3%, 시설자금은 연 1.5~2.0%이며 청년기업 인증을 받은 기업에는 0.5%포인트를 추가로 지원한다.
운전자금 신청은 오는 7일부터 11일까지 진행되며 시설자금은 7일부터 자금 소진 시까지 수시로 접수한다.
시 관계자는 "하반기에도 기업의 자금 수요가 지속되는 만큼 필요한 시기에 자금을 확보할 수 있도록 신속히 지원하겠다"며 "관내 중소기업의 경영 안정과 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
자세한 내용은 남양주시 누리집 고시·공고란을 통해 확인하거나 시 지역경제과 기업지원팀으로 문의하면 된다.
asj7376@newspim.com