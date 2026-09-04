안양시, 나눔 실천 관내 13개 기업에 감사패 전달

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 3일 관내 13개 기업에 감사패를 전달했다.
- 착한 기업 2곳과 ESG 나눔 기업 11곳을 시상했다.
- 기부금은 취약계층 지원과 복지사업에 쓰였다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 이웃 사랑과 사회공헌 활동을 적극 실천한 관내 13개 기업에 감사의 뜻을 전했다.
안양시는 지난 3일 안양창업지원센터에서 경기사회복지공동모금회와 함께 '착한 기업' 및 'ESG 나눔 기업' 감사패 전달식과 간담회를 개최했다고 4일 밝혔다.
시에 따르면 이날 전달식에는 최대호 안양시장을 비롯해 김효진 경기사회복지공동모금회 사무처장, 13개 기업 대표 및 관계자 등 20여 명이 참석했다.
안양시는 올해 3곳을 '착한 기업'으로 20곳을 'ESG 나눔 기업'으로 지정했으며 이날 현장에는 각각 2곳과 11곳이 참석해 표창 및 현판을 받았다.
2년 이상 지속해서 연평균 1000만 원 이상을 기부한 '착한 기업'으로는 ▲ ㈜옵스 ▲ 일광실업㈜ 등 2개사에 안양시장 감사패가 수여됐다.
또한 지난해 현금 1000만 원 이상을 기부하며 ESG(친환경·사회적 책임 경영·지배구조 개선) 경영을 실천한 'ESG 나눔 기업'으로는 ▲㈜국전▲㈜델타코리아▲㈜벨루션네트웍스▲㈜코스콤▲㈜텔레트론▲HL홀딩스▲인창전자㈜▲인탑스㈜▲주식회사 미미▲에스파워㈜▲평촌교통 등 11개사에 경기도사회복지공동모금회 기업패가 전달됐다.
기업들이 전달한 기부 금품은 관내 취약계층 지원 및 지역 복지 사업에 전액 쓰이고 있다. 시는 앞으로도 관내 기업들과의 협력을 강화해 나눔 문화를 꾸준히 확산해 나갈 방침이다.
최대호 안양시장은 "기업인 여러분의 따뜻한 나눔이 어려운 이웃에게 큰 힘과 희망이 되고 있다"며 "나눔이 또 다른 나눔으로 이어져 더욱 살기 좋은 안양을 만드는 든든한 바탕이 되도록 기업들과 선순환 협력을 이어가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com