진주시, '2026 국가유산 야행' 개막…역사와 미디어아트의 융합

AI 핵심 요약beta
- 진주시가 3일 진주성서 국가유산 야행을 개막했다.
- 행사는 6일까지 진주성과 원도심서 나흘간 열린다.
- 암행어사 주제 체험·미디어아트로 밤길을 꾸몄다.
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미디어아트 가을밤 특별한 경험 선사
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 암행어사의 마패를 앞세운 진주성 야행이 가을밤 진주를 깨운다. 성곽을 따라 이어지는 발걸음마다 조선의 역사와 현대 미디어아트가 겹쳐지며 유서 깊은 진주성이 새로운 야간 문화 공간으로 변모했다.
진주시와 진주문화관광재단은 전날 진주성에서 '2026 진주 국가유산 야행' 개막식을 열고 6일까지 나흘간 진주성과 원도심 일원에서 야간 문화유산 프로그램을 운영한다고 4일 밝혔다.
올해 행사는 '암행어사, 야(夜)밤에 진주성 출두'를 주제로 진주성에 깃든 역사와 국가유산 가치를 체험형 콘텐츠로 풀어냈다.
개막식에서는 암행어사 등장과 마패 전달, 격문 낭독에 이어 '정의와 상식'을 주제로 한 대형 붓글씨 퍼포먼스가 이어졌고 내빈 서명과 개막 선언으로 본격 일정이 시작됐다.
개막식 뒤에는 시민·관광객이 진주성 곳곳을 돌며 역사 이야기를 따라가는 '진주성도를 따라서' 프로그램이 진행됐다.
행사 기간에는 '야경·야로·야사·야화·야설·야식·야숙·야시' 등 '8야(夜)'를 축으로 진주성 야간경관, 원도심 연계 탐방, 조선시대 생활문화 체험, 공연, 전통문화 체험, 야간 플리마켓, 지역상품 판매, 거리 프로그램 등이 운영된다.
야행과 병행해 '2026 국가유산 미디어아트 진주성'도 함께 열려 진주성 밤길을 빛·영상 콘텐츠로 채운다. 야행 주요 프로그램은 오후 6시부터 10시까지, 미디어아트는 오후 7시 30분부터 10시 30분까지 운영된다.
시 관계자는 "암행어사라는 친숙한 소재로 진주성 역사와 국가유산을 생동감 있게 체험하도록 준비했다"며 "미디어아트와 어우러진 특별한 가을밤을 즐기길 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com