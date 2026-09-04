체육공단, LH·유한킴벌리·다이소 등과 인구 감소 지역 자립준비 청년 돕기 나서

AI 핵심 요약beta
- 체육공단은 3일 자립준비 청년 지원 협약을 맺었다.
- 가치센터서 100명 대상 온:청년 캠프를 연다.
- 스포츠·멘토링·생필품 지원으로 정서 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 KSPO 스포츠가치센터(이하 가치센터)를 중심으로 인구 감소 지역의 자립준비 청년돕기에 나섰다.
체육공단은 지난 3일 서울올림픽파크텔에서 보건복지부, 한국토지주택공사(LH), 유한킴벌리, 아성다이소, 네이버 해피빈 및 사회복지법인 월드비전과 함께 자립준비 청년을 돕기 위한 '온:청년 프로젝트' 다자간 협약을 맺었다.
최근 연구 조사에 따르면, 보호 종료 자립준비 청년은 고립 및 은둔 비율이 일반 청년의 4배이며, 46.5%가 자살을 생각해 본 경험이 있다. 이에, 체육공단은 물질적 지원만으로는 채우기 어려운 '관계의 공백'을 스포츠를 통해 채워줄 계획이다.
체육공단은 100명의 자립준비 청년을 가치센터로 초청해 '온:청년 캠프'를열 예정이다. 캠프에서는 스포츠 활동 기반 어울림 프로그램을 비롯해 심리, 정서, 진로 전문가 특강 및 네트워킹 이벤트 등을 지원한다.
또한, 일회성 행사에 그치지 않고, 스포츠용품 지원, 스포츠 스타 특강 등 가치센터의 시설과 콘텐츠를 활용한 정서 지원을 이어갈 예정이다.
이 밖에도, 사업 총괄 지원(월드비전), 홍보·모집(보건복지부), 시설 개선·멘토링(한국토지주택공사), 생필품 지원(유한킴벌리, 다이소) 및 대국민 캠페인전개(네이버 해피빈) 등 각 기관의 역량을 살려 자립준비 청년을 체계적으로 지원할 예정이다.
체육공단 관계자는 "홀로서기에 나서는 청년에게 필요한 것은 물질적 지원뿐 아니라 마음을 나눌 수 있는 관계"라며, "또래와 어울려 정서적 안정감을 회복할 수 있도록 최선의 지원을 다하겠다."라고 전했다.
한편, 체육공단은 9월 중 '온:청년 캠프' 대상자 모집을 시작으로 본격적인 프로젝트 추진에 나선다
willowdy@newspim.com