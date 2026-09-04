함양군, '함양연암문화제' 12일 개막…주민 참여형 축제

AI 핵심 요약beta
- 함양군이 12일 안의면서 제23회 함양연암문화제를 연다.
- 연암 박지원의 실학정신을 공연·체험·경연으로 풀어낸다.
- 가요제·콘홀대회·OX퀴즈 등 주민참여형 행사로 꾸민다.
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 연암 박지원이 걸었던 안의의 골목이 올가을엔 축제 길이 된다. 실학자의 자취를 따라 학술대회에서 전국 가요제, 콘홀대회와 OX 퀴즈까지 이틀 동안 안의면 일원이 '연암 놀이터'로 변신한다.
함양군은 오는 12일부터 13일까지 이틀간 안의면 체육공원과 안의면 일원에서 제23회 함양연암문화제를 개최한다고 4일 밝혔다.
올해 행사는 '연암의 자취, 물레방아의 고장 안의'를 주제로 연암 박지원 선생의 실학 정신과 안의의 역사·문화를 공연·체험·경연 등으로 풀어낸다.
첫날인 12일에는 연암 선생의 업적을 기리는 현민 안녕기원제를 시작으로 연암 학술대회와 연암 부임행차가 진행된다. 부임행차는 안의면 일원을 행진하며 연암이 안의현감으로 부임했던 역사적 의미를 되새기는 코스다.
이의면 체육공원 특설무대에서는 식전 공연과 개막식이 열린 뒤 연암 전국 가요제와 초청 가수 김혜연·김양·최전설의 축하 공연이 이어진다.
둘째 날인 13일에는 연암 콘홀대회를 비롯해 동아리 공연과 옛 안의현 지역 주민자치 프로그램 공연이 마련된다. 연암과 안의의 역사·문화를 주제로 한 OX 퀴즈 대회도 열려 방문객이 직접 참여할 수 있다.
축제 기간에는 노인 미술 공모전 작품 전시와 경관조명, 연암주막, 먹거리·홍보 부스 등이 운영된다. 올해는 군민과 지역 주민이 직접 참여하는 프로그램을 늘려 관람 위주에서 벗어난 주민 참여형 축제로 운영할 계획이다.
함양연암문화제위원회 관계자는 "연암 박지원 선생의 실학 정신과 안의의 역사적 가치를 군민과 방문객이 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다"며 "많은 분이 안의를 찾아 연암의 발자취를 느끼고 축제와 함께 즐거운 추억을 만들어 가길 바란다"고 말했다.
yun0114@newspim.com