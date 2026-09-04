'쇼미8' 브린, PMG 코리아와 전속계약…티파니 영과 한솥밥

AI 핵심 요약beta
- 브린이 4일 PMG 코리아와 전속계약을 체결했다
- 브린은 쇼미더머니8 출신으로 방송·콘텐츠서도 활약했다
- PMG 코리아는 브린 영입으로 아티스트 라인업을 넓혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '쇼미더머니8' 출신 아티스트 브린(BRYN)이 퍼시픽 뮤직 그룹(PMG) 한국 지사와 전속계약을 체결하고 새로운 도약에 나선다.
PMG 코리아는 4일 브린과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 올해 초 한국 지사를 설립한 PMG 코리아는 티파니 영과 전속계약을 체결한 데 이어 지난 25일 브로디, 28일 방용국의 합류 소식을 연이어 알리며 국내 매니지먼트 사업에 본격적으로 속도를 내고 있다. 여기에 브린까지 네 번째 아티스트로 영입하며 단기간에 다채로운 음악적 색깔을 지닌 아티스트 라인업을 구축했다.
브린은 지난 2018년 8월 디지털 싱글 '헤이지 시티(HAZY CITY)'로 데뷔했다. 이후 2019년 Mnet '쇼미더머니8'에 출연해 심사위원들의 올패스를 받으며 이름을 알렸으며, Mnet '고등래퍼4'에서는 객원 심사위원으로 등장하는 등 음악을 넘어 방송으로도 활동 영역을 넓혔다.
'브린이의 집밖구리', '브린이의 연봉협상', '힙합걸Z' 등 다양한 프로그램과 콘텐츠에도 출연하며 특유의 솔직하고 개성 있는 매력을 선보였다. 음악뿐만 아니라 패션과 비주얼에서도 자신만의 스타일을 구축하며 아티스트로서 독보적인 색깔을 보여왔다.
특히 브린은 매력적인 음색과 솔직한 스토리텔링을 기반으로 자신의 감정과 이야기를 음악에 녹여내며 음악 팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있다. 빈티지한 감성과 스트릿한 분위기가 공존하는 음악 스타일을 통해 자신만의 정체성을 확립했으며, 음악을 기반으로 패션과 비주얼, 콘텐츠, 협업 등 다양한 분야로 활동 반경을 확장해왔다.
PMG 코리아 측은 "브린은 독창적인 음악적 색깔을 확실하게 구축하고 이를 음악 외 영역까지 확장해 온 아티스트"라며 "브린이 가진 개성과 역량을 충분히 펼치며 폭넓은 활동을 이어갈 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.
한편 PMG는 미국 R&B 스타 니요, 소누 니감, 조나단 서빈 등이 손잡고 설립한 엔터테인먼트 회사다. 올해 초 한국 지사를 설립하고 국내 음악 산업에 정통한 사무엘 구를 대표이사로 선임했다.
PMG 코리아는 티파니 영, 브로디, 방용국에 이어 브린을 영입하며 국내 아티스트 발굴과 글로벌 협업 프로젝트를 확대하고, 국내외 음악 시장에서 영향력을 넓혀갈 계획이다.
moonddo00@newspim.com