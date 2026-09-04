경기도·강원도 '포천~철원 고속도로' 예타 통과 맞손...정부 평가 반영 촉구

AI 핵심 요약beta
- 경기도·강원도지사 등 4일 포천~철원 고속도로 협약했다
- 24km 왕복 4차선 사업비 1조3305억 원 투입된다
- 이동시간 50분서 15분으로 단축해 예타 통과를 촉구했다
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사업비 1조 3305억 투입 24.0km 연장, 이동시간 50분에서 15분으로 단축
추미애 지사 "안보 희생 보상이자 평화경제 신성장 축, 공동건의안 전달 예정"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 강원특별자치도가 경기 북부와 강원 북부 접경지역의 숙원 사업인 '포천~철원 고속도로'의 예비타당성조사 통과 및 조속한 사업 추진을 위해 초광역 연대에 나섰다.
4일 도에 따르면 추미애 경기도지사, 우상호 강원특별자치도지사, 백영현 포천시장, 김동일 철원군수는 이날 오전 국회의원회관 제2세미나실에서 '포천~철원 고속도로 예비타당성조사 통과를 위한 관계기관 업무협약'을 체결했다.
협약식에는 지역구 국회의원인 한기호 의원(춘천·철원·화천·양구), 김용태 의원(포천·가평) 등 관계자 20여 명이 참석했다.
이번 협약은 오는 10월로 예정된 기획재정부 예비타당성조사 평가를 앞두고 지자체의 강력한 사업 추진 의지를 정부에 전달하기 위해 추진됐다.
포천~철원 고속도로는 경기 포천시 신북IC부터 강원 철원군 신철원 일대까지 24.0km 구간을 연결하는 왕복 4차선 사업으로 총사업비 1조 3305억 원이 투입된다.
사업이 완료되면 포천과 철원 간 이동시간이 기존 50분에서 15분으로 획기적으로 단축되며 세종부터 경기 북부 및 강원 철원까지 잇는 광역 교통축이 완성된다.
추미애 경기도지사는 "특별한 희생에 대한 특별한 보상이라는 원칙 아래 이동시간을 단축하는 실질적 교통복지"라며 "평화가 곧 경제가 되는 평화경제 신성장 축 구축과 국가 균형발전이라는 정책적 당위성을 이번 예타 평가에 반영해달라"고 강조했다.
우상호 강원특별자치도지사 역시 "수도권과 강원 북부를 연결해 지역 균형발전과 평화경제의 기반을 마련하는 핵심 국가 사업"이라고 밝혔다.
경기도, 강원도, 포천시, 철원군 등 4개 기관은 이날 교통 접근성 개선과 접경지역 균형발전을 담은 공동건의문을 채택했으며 이달 중 기획재정부와 국토교통부 등 중앙부처에 전달할 예정이다.
1141world@newspim.com