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[종합] 공수처, 지귀연 기소…대법 감사 때 없던 결제자료·택시동선 확보

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  • 공수처가 4일 지귀연 부장판사를 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 기소했다.
  • 대법원 감사와 달리 409만원 향응 수수 정황을 결제와 택시기록으로 확인했다.
  • 뇌물수수는 불기소했고, 서울북부지법에 수사 결과를 통보했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청담동 주점서 409만원 향응…청탁금지법 적용
뇌물수수는 불기소…"대가관계 인정 어려워"
관련범죄만 기소는 처음…법적 근거는 2조·3조

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처)가 지귀연 부장판사를 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 기소하면서, 지난해 대법원 윤리감사관실과 다른 결론을 내렸다. 공수처는 대법원 감사 당시 확보되지 않았던 주점 결제자료와 택시 호출기록 등을 토대로, 지 부장판사가 변호사 2명으로부터 409만원 상당 향응을 제공받았다고 판단했다.

공수처 수사3부(이대환 부장검사)는 4일 공지를 통해 "관내 변호사 등으로부터 일명 '예약제 주점'에서 향응을 접대받은 부장판사를 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률(청탁금지법) 위반으로 불구속 기소했다"고 밝혔다. 뇌물수수 혐의와 추가 향응수수 부분은 대가성을 인정하기 어렵다고 보고 불기소 처분했다.

고위공직자범죄수사처(공수처)가 지귀연 부장판사를 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 기소하면서, 지난해 대법원 윤리감사관실과 다른 결론을 내렸다. 지 부장판사. [사진=뉴스핌 DB]

공수처에 따르면 지 부장판사는 2023년 8월 서울 강남구 청담동의 예약제 주점에서 변호사 2명에게 409만원 상당의 술값을 결제하게 해 1회 100만원을 초과하는 향응을 받은 혐의를 받는다.

공수처는 언론에 공개된 사진 속 인물들이 해당 주점에 함께 모인 횟수를 2023년 8월과 2024년 9월 2차례로 특정했다. B변호사의 주점 결제 내역 6건 가운데 지 부장판사의 택시 이용 동선과 일치하는 2건을 확인했고, 업주 등 참고인을 설득해 금융거래내역과 방문일시·결제내역도 임의제출받았다.

사건을 담당한 이 검사는 이날 브리핑에서 "당초 대법원 윤리감사관실에서는 공소사실의 결제금액 자체가 확보되지 않았던 것으로 안다"며 "감사관실은 당일 이동 동선에 대한 강제수사권이 없어 당사자 진술에 의존해 조사한 것으로 알고 있다"고 말했다. 이어 "수사 결과를 해당 기관에 통보할 예정"이라고 했다.

앞서 대법원 윤리감사관실은 지난해 9월 자체 조사에서 지 부장판사와 동석한 변호사들이 당시 재판부에 진행 중인 사건이 없고, 최근 10년간 지 부장판사가 이들의 사건을 처리한 적도 없다며 현재까지 확인된 사실관계만으로는 직무 관련성을 인정하기 어렵다고 판단했다. 관계자 진술에 따르면 지 부장판사는 주점에서 한두 잔을 마신 뒤 먼저 자리를 뜬 것으로 전해졌다.

공수처는 택시 호출기록 등을 토대로 2023년 당시 지 부장판사가 주점에 들어간 뒤 택시를 호출할 때까지 약 4~5시간의 공백이 있었다고 설명했다.

다만 공수처는 변호사들이 지 부장판사 재판부에 수임한 사건이 없었던 점 등을 들어 재판 편의 제공 청탁과 같은 대가관계는 인정하기 어렵다고 보고 뇌물수수 혐의는 불기소 처분했다. 2024년 9월 5명이 함께한 416만원 상당 향응수수 의혹도 1인당 금액이 100만원에 미치지 않는다고 판단해 불기소했다.

경기 과천시 공수처 모습. [사진=뉴스핌 DB]

이번 사건은 공수처가 공수처법상 '고위공직자범죄'가 아닌 관련범죄만으로 고위공직자를 기소한 첫 사례다. 청탁금지법 위반은 공수처법 제2조 3호가 열거한 고위공직자범죄에는 포함되지 않는다.

공수처는 뇌물수수 혐의를 수사하던 과정에서 파악한 청탁금지법 위반을 공수처법 제2조 4호 라목의 관련범죄로 구성했다. 해당 조항은 '고위공직자범죄 수사 과정에서 인지한 범죄 중 그 고위공직자범죄와 직접 관련성이 있는 해당 고위공직자의 범죄'를 관련범죄로 규정한다.

수사팀은 뇌물수수와 청탁금지법 위반이 같은 향응수수 행위를 놓고 대가성 유무에 따라 적용 법률이 갈리는 관계라고 설명했다. 대가관계가 인정되면 뇌물수수죄가 성립하고, 대가관계가 인정되지 않더라도 1회 100만원을 초과하는 금품을 수수했다면 청탁금지법 위반이 성립한다는 취지다.

이 검사는 "청탁금지법 위반 자체는 고위공직자범죄가 아니지만, 이 사건은 뇌물수수와 청탁금지법 위반이 함께 고발됐고 같은 사실관계에서 대가성 여부를 밝히는 수사였다"며 "별건 수사나 다른 수사가 아니라 직접 관련된 범죄로 판단했다"고 말했다.

이어 "공수처법 제2조 4호 라목의 '관련범죄'에 해당한다고 봤고, 제3조 1항 2호에 따라 공소제기권을 행사했다"고 밝혔다. 공수처법 제3조 1항 2호는 판사·검사·검찰총장·대법원장 및 대법관, 경무관 이상 경찰공무원이 재직 중 범한 고위공직자범죄와 관련범죄에 대해서는 공수처가 직접 공소를 제기하고 유지하도록 규정한다. 지 부장판사는 판사로서 이 직접 기소 대상에 해당한다.

이 검사는 "공수처로서는 고위공직자범죄가 아니라 관련범죄로만 기소한 첫 사례"라며 "관련범죄만으로 기소가 가능한지를 두고 논란이 있어 수사심의위원회를 열었고, 기소가 가능하다는 다수 의견을 받았다"고 설명했다.

한편 지 부장판사는 조사 과정에서 혐의 전반을 부인하면서 기억나지 않는다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 지 부장판사 측은 이날 오후 입장문을 내고 자신은 모임에 잠시 참석했다가 곧바로 자리를 떠났다고 반박했다. 또 "설령 모임에 끝까지 남아 있었다고 하더라도, 동료인으로부터 제공받은 금품 등의 액수가 100만원을 초과하지 않아 청탁금지법 위반 구성요건을 충족할 수 없다"며 "두 후배가 각자 다른 시간에 자신의 자금으로 비용을 계산한 것을 하나의 동일인으로 보는 것은 법률문언의 가능한 의미를 벗어난 해석"이라고 주장했다.

공수처는 변호사 두 명이 술값을 나눠 냈지만, 이들이 지 부장판사를 함께 접대한다는 의사를 공유하고 비용을 분담한 것으로 판단했다. 이 검사는 앞서 해당 쟁점에 대해 "고위공직자가 99만원을 만명한테 받았는데, ('동일인 논리'에 따라) 그렇게 되면 (이것조차) 청탁금지법 위반이 아닌 결정이 된다"며 "이런 가능성도 있겠지만, 경험칙상 둘이 함께 접대하자는 의사를 가지고 비용만 나눠서 낸 것으로 수사를 했다. 이 점에 대해서는 법원의 판단을 받아볼 생각"이라고 답했다. 

이날 지 부장판사의 소속 기관인 서울북부지법에 수사 결과(징계)를 통보했다. 

yek105@newspim.com

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정부·軍, 호르무즈 파병 실무 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부와 군(軍)이 호르무즈 해협에 해군 군수지원함, P-8A 포세이돈 해상초계기, 폭발물처리(EOD) 전력 등을 파견하는 방안을 놓고 구체적인 실무 준비에 착수한 것으로 알려졌다. 실제 파병이 성사될 경우 2004년 자이툰부대 이라크 파병 이후 22년 만의 미국 요청에 따른 해외 파병이 될 전망이다. 다만 청와대는 "관련된 사안은 결정된 바 없다"며 "최종 결정 단계는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 지난해 10월 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 열린 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 해군 해상초계기(P-8A)가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆국방부 "호르무즈 파병, 구체적 준비하고 있다"  복수의 군·정부 소식통에 따르면 합참과 해군은 지난달부터 호르무즈 해협 파병에 대비해 투입 전력과 작전 임무, 현지 기항지와 작전기지, 군수지원 계획을 검토해 왔다. 국방부 핵심 관계자는 "해군 전력을 호르무즈 해협에 파병하기 위한 구체적인 준비를 하고 있다"며 파병 후보 전력으로 P-8 포세이돈과 해군 군수지원함, EOD를 거론했다. 군 고위 관계자는 "현지 기항지와 작전기지 문제도 관련 국가와 협의가 이뤄지는 것으로 안다"고 전했다. 정부가 우선 검토하는 것은 전투함이 아닌 '지원 성격'의 자산이다. 해군 최신 군수지원함인 소양함(AOE-II)과 P-8A 해상초계기가 유력한 후보로 거론된다. 소양함은 원양 해역에서 작전 중인 함정에 연료·탄약·식량·부품을 보급하는 전력이다. 해군이 보유한 소양함급은 1척으로 기본 배수량 약 1만1000t급이며 만재 배수량은 약 2만3000t에 이른다. 승조원은 약 140명 규모다. P-8A는 잠수함과 수상함을 탐지·추적하는 해상초계기다. 해군은 2024년 미국에서 6대를 인수했고 지난해 7월 실전 배치를 완료했다. P-8A가 호르무즈 해협에 실제 투입되면 해군 해상초계기의 해당 해역 첫 작전 가능성이 제기된다. 이란 해군과 이란혁명수비대 해군의 고속정·잠수함 위협, 기뢰·수중 위협 가능성이 상존하는 해역이라는 점에서 감시·정찰과 항로 안전 확보 임무가 핵심이 될 것으로 보인다. 해군의 1만1000t급 군수지원함 소양함(AOE-51)이 해상에서 항해하고 있다. 정부는 호르무즈 해협 파병 후보 전력으로 군수지원함과 P-8A 해상초계기, 폭발물처리 전력 등을 검토하는 것으로 알려졌다. [사진=해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆해군 소양함·P-8A 초계기·EOD 전력 150명 안팎 전망  EOD(폭발물처리) 전력도 함께 거론된다. 이는 항만·기항지·함정 주변에서 폭발물이나 기뢰 의심 물체에 대응하는 임무를 맡을 수 있다. 다만 EOD의 구체적 편성과 장비, 임무 범위는 공개되지 않았다. 소양함과 P-8A, 관련 지원 인력을 함께 운용할 경우 파병 규모는 최소 150명 안팎이 필요할 것이란 관측이 나온다. 실제 파병까지는 국내 절차가 남아 있다. 해외 파병은 통상 청와대 국가안전보장회의(NSC) 논의·의결과 국무회의 의결을 거쳐 국회의 동의를 받아야 한다. 이르면 이달 중 국회에 파병 동의안이 제출될 수 있다는 전망도 나온다. 국방부는 "현재 논의 중인 세부 사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"며 "관련 법령에 따라 절차를 추진하는 과정에서 적절한 시점에 공개할 것"이라고 했다. 이번 검토는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 한국의 대이란 군사 기여 문제를 공개적으로 압박한 뒤 구체화된 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 한국이 이란 관련 미국의 요청을 거절했다고 여러 차례 언급했고 미국이 주한미군 약 '3만9000명'을 통해 한국을 방어하고 있다는 취지의 발언도 했다. 청와대는 당시 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혀 군사적 기여 가능성을 처음 공식 언급했다. '2026 환태평양훈련(RIMPAC)'에 참가한 연합해군 전력이 지난 7월 22일(하와이 현지시각) 하와이 제도 북부에서 해상훈련을 실시하고 있다. [사진=미 해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆전투함보다 군수함·초계기 비전투 자산 먼저 검토 예상  정부는 이란과의 불필요한 군사적 충돌 가능성을 줄이기 위해 전투함보다 군수지원함·초계기 등 비전투 자산을 먼저 내세우는 방안을 검토하는 것으로 보인다. 다만 군수지원함과 초계기가 실제 분쟁 해역에서 작전에 들어가면 단순한 후방 지원 이상의 정치·군사적 부담이 뒤따를 수 있다. 2020년 미국의 호르무즈 해협 파병 요청 당시에 문재인 정부는 국회 동의 없이 아덴만 해역의 청해부대 작전 범위를 일시 확대하는 방식으로 대응한 바 있다. 이번에는 별도 파병안과 국회 동의 절차를 밟을 가능성이 커 정치권과 여론의 찬반 논란이 거셀 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-09-04 10:20

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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