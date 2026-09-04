[내일날씨] 동해안·제주도 중심 비…서울 한낮 29도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 5일 동해안과 제주도 비 소식을 예보했다
- 강원동해안·산지와 제주도산지에 비가 오겠다
- 미세먼지는 전 권역이 좋음으로 예상됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 5일은 동해안과 제주도 중심의 비가 오겠다.
4일 기상청에 따르면 오는 5일 전국이 대체로 맑겠으나 강원동해안·산지와 제주도는 대체로 흐리겠다. 강원동해안·산지와 제주도산지는 비가 오다가 소강상태를 보이는 곳도 있겠다. 늦은 오후부터 밤 사이 경북북부동해안·북동산지에 비가 오는 곳이 있겠다.
4일부터 5일까지 예상 강수량은 강원산지 5~10mm, 강원동해안 5mm 미만, 경북북부동해안·북동산지 5~10mm, 제주도산지·중산간 5~20mm 등이다.
아침 최저기온은 16~23도로 예상된다. ▲서울 20도 ▲인천 20도 ▲수원 19도 ▲춘천 17도 ▲강릉 19도 ▲청주 19도 ▲대전 20도 ▲전주 20도 ▲광주 20도 ▲대구 21도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 24도다.
낮 최고기온은 25~31도로 예측된다. ▲서울 29도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 27도 ▲강릉 25도 ▲청주 28도 ▲대전 27도 ▲전주 29도 ▲광주 31도 ▲대구 27도 ▲부산 28도 ▲울산 26도 ▲제주 28도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~3.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com