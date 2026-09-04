전북교육청, '행복한 학교급식' 공모전 수상작 96점 전시

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청은 4일 학생 눈으로 본 급식 전시회를 알렸다.
- 7일부터 10월 8일까지 행복한 학교급식 수상작 96점을 전시한다.
- 학교급식을 건강식습관·환경·인성 교육으로 확산하겠다고 밝혔다.
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공모전 6개 부문 총 801점 접수…직속기관·학교 순회전시 및 교육자료 활용
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 학생들의 눈으로 바라본 학교급식의 가치와 건강한 식생활 문화를 알리는 전시회를 마련한다고 4일 밝혔다.
전북교육청은 오는 7일부터 10월 8일까지 본관과 별관 연결복도에서 '제8회 행복한 학교급식 공모전 시상작품 전시회'를 개최한다.
전시 작품은 그림일기, 포스터, 캠페인 사진, 이모티콘 등 4개 분야 수상작 총 96점이다. 학생들의 창의적인 시각으로 표현한 건강한 식생활과 생태환경, 감사와 배려 등 학교급식에 관한 다양한 이야기를 담았다.
교육청은 이번 전시를 통해 학교급식이 단순한 한 끼 식사를 넘어 건강한 식습관과 환경, 인성을 함께 배우는 교육활동이라는 점을 널리 알릴 계획이다.
수상작은 별도의 작품집으로도 제작된다. 학교급식에 대한 이해를 높이고 바람직한 식생활 습관과 올바른 건강관리 능력을 기르는 영양·식생활교육 자료로 활용할 예정이다.
본청 전시가 끝난 뒤에는 직속기관과 학교의 신청을 받아 순회전시도 진행한다.
앞서 학교급식 공모전은 지난 5월 18일부터 6월 26일까지 진행됐다. 그림일기, 포스터, 캠페인 사진, 쇼트폼, 이모티콘 등 학생과 교직원이 참여하는 6개 부문에 총 801점이 접수됐다.
분야별 대상은 그림일기 최승윤(전주문학초 2), 포스터 김하솜(이리서초 6)·이진(원광보건고 2), 캠페인 사진 조경수(군산중앙초 교사), 쇼트폼 김보민(전주온빛초 6), 이모티콘 김예령(전주중 3)이 각각 차지했다.
임영근 문예체건강과장은 "학생들의 순수한 시선과 창의적인 표현이 학교급식의 소중한 가치를 더욱 빛나게 했다"며 "앞으로도 학교급식을 통해 건강한 식습관은 물론 환경을 생각하고 배려와 감사의 마음을 실천하는 급식문화가 확산될 수 있도록 다양한 참여 과정을 지속해서 운영하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com