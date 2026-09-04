CJ ENM, 아마존 프라임 비디오에 FAST 채널 론칭…K-콘텐츠 저변 확대

AI 핵심 요약beta
- CJ ENM이 4일 아마존 프라임 비디오에 FAST 채널 2개를 선보였다.
- 채널은 K-Stories와 K-Pop으로 24시간 무료 광고 시청이 가능하다.
- 드라마·영화·음악 콘텐츠로 미국 내 K콘텐츠 접점을 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = CJ ENM이 아마존 프라임 비디오에 2개의 FAST(Free Ad-Supported Streaming TV) 채널을 선보이며 미국 내 K-콘텐츠 접점 확대에 나선다.
CJ ENM은 미국 아마존 프라임 비디오에서 'CJ ENM K-Stories'와 'CJ ENM K-Pop' 등 2개의 브랜드 FAST 채널을 선보인다고 밝혔다. 두 채널 모두 24시간 운영되며 아마존 프라임 비디오에서 광고 기반으로 무료 시청이 가능하다.
'CJ ENM K-Stories'는 CJ ENM의 주요 드라마와 영화를 중심으로 편성된다. 론칭 첫 달에는 드라마 '더케이투', '그녀의 사생활', '구미호뎐'을 비롯해 영화 '베테랑', '엑시트' 등을 만나볼 수 있다.
'CJ ENM K-Pop'은 음악과 퍼포먼스 콘텐츠를 선보이는 채널이다. CJ ENM의 디지털 음악 스튜디오 M2가 제작한 콘텐츠를 중심으로 'MPD 직캠(FanCam)' 시리즈와 다양한 K-팝 음악 프로그램을 편성한다. 두 채널의 콘텐츠 라인업은 매월 새롭게 변경될 예정이다.
김도현 CJ ENM 콘텐츠유통BU장은 "아마존 프라임 비디오와의 협력을 확대하고 미국 전역의 더 많은 시청자들에게 CJ ENM의 다양한 이야기를 선보일 수 있게 돼 기쁘다"며 "FAST 채널을 통해 시청자들은 별도의 비용 없이 CJ ENM의 인기 드라마와 영화, 음악 콘텐츠를 편리하게 즐길 수 있다"고 말했다.
이어 "특히 기존 스트리밍 플랫폼에서는 쉽게 접하기 어려웠던 CJ ENM의 다양한 라이브러리 콘텐츠와 숨은 명작들을 새로운 방식으로 소개할 수 있다는 점에서도 의미가 있다"며 "앞으로도 다양한 협업을 지속 확대하며 전 세계 K-콘텐츠 팬들과의 접점을 넓혀 나갈 것"이라고 덧붙였다.
특히 이번 FAST 채널 론칭은 CJ ENM이 아마존 프라임 비디오를 통해 FAST 유통을 확대하고 보유한 라이브러리 콘텐츠의 활용도를 높인다는 점에서 의미가 있다. 기존 인기 콘텐츠를 새로운 시청자들에게 선보이며 콘텐츠의 가치를 높이는 동시에, 축적된 IP를 기반으로 글로벌 시청자와의 접점을 확대하고 새로운 K-콘텐츠 팬층을 확보하는 계기가 될 것으로 기대된다
moonddo00@newspim.com