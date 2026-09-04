CGV, 사탄탱고 이동진 언택트톡 전국 16개 극장서 상영

AI 핵심 요약beta
- CGV가 12일과 13일 벨라 타르의 사탄탱고를 상영했다.
- 이동진의 언택트톡 30번째 작품으로 전국 16개 극장에서 진행했다.
- 7시간 19분 본편에 해설 영상과 한정판 굿즈를 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4일 오후 5시부터 극장별 순차 예매
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 지난 1월 별세한 헝가리 영화감독 벨라 타르의 대표작 '사탄탱고'를 '이동진의 언택트톡' 30번째 작품으로 선정해 오는 12일과 13일 전국 16개 극장에서 상영한다고 4일 밝혔다.
'이동진의 언택트톡'은 영화 상영 후 이동진 영화평론가의 해설 영상을 함께 선보이는 프로그램이다. 2021년 레오 까락스 감독의 '아네트'를 시작으로 올해 '호프'까지 총 29편을 상영했다.
'사탄탱고'는 지난해 노벨문학상을 받은 헝가리 작가 라슬로 크러스너호르커이의 동명 장편소설을 영화화한 1994년 작품이다. 공산주의 체제가 무너져가던 헝가리 농촌을 배경으로 인간의 욕망과 몰락을 흑백 영상으로 담았다.
영화 본편 러닝타임은 7시간 19분이다. 상영은 두 차례의 15분 인터미션을 포함해 세 부분으로 나눠 진행된다. 본편 종료 후에는 10분간 휴식한 뒤 이동진 평론가의 해설 영상이 이어진다.
이번 해설 영상은 1시간 55분 분량으로 역대 '이동진의 언택트톡' 가운데 가장 길다. 본편 439분과 해설 영상 115분에 인터미션 시간이 더해진 일정으로 운영된다.
이동진 평론가는 작품에 대해 "붕괴하는 세계와 공멸하는 존재들 사이로 거미줄을 치는 카메라의 굳건한 박동"이라고 소개했다.
관람객에게는 '사탄탱고' 이동진의 언택트톡 한정판 엽서와 '사탄탱고 끝까지 다 본 사람' 핀버튼을 증정한다.
상영 극장은 CGV강변, 광주상무, 대구, 대전, 대학로, 동대문, 서면, 소풍, 신촌아트레온, 압구정, 여의도, 오리, 용산아이파크몰, 인천, 천안펜타포트, 춘천 등 전국 16곳이다. 각 극장에서 12일 또는 13일 한 차례씩 상영하며 예매는 4일 오후 5시부터 순차적으로 열린다.
장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "30번째 '이동진의 언택트톡' 작품으로 벨라 타르 감독의 '사탄탱고'를 선보이게 됐다"며 "7시간이 넘는 작품과 이동진 평론가의 해설을 함께 만나볼 수 있다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com