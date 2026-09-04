부산시 아동보호종합센터, '아이사랑콜' 운영…양육 문제 예방·지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시 아동보호종합센터가 4일 아이사랑콜을 상시 운영했다.
- 부모·아동 등 대상에 전화·내방 상담을 제공했다.
- 센터는 무료검사·교육으로 양육갈등 예방에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
심리검사, 발달검사 등 무료 서비스 제공
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 아동보호종합센터(센터)가 부산 지역 부모와 아동을 대상으로 연중 양육 상담전화 서비스 '아이사랑콜'을 운영하며 아동·가족 문제 예방에 나섰다.
센터는 부산 시민의 긍정적인 양육을 돕고 가정 내 갈등을 줄이기 위해 상담전화 '아이사랑콜'을 상시 운영하고 있다고 4일 밝혔다.
아이사랑콜은 부산에 거주하는 부모와 아동 등을 대상으로 양육 전반에 대한 상담과 정보를 제공하고 양육 과정에서 겪는 다양한 고민에 대해 전문 상담을 진행한다.
아이사랑콜은 전화 상담과 내방 상담으로 이용할 수 있다. 전화 상담은 센터 대표번호로 신청할 수 있으며 내방 상담은 사전 예약을 통해 진행한다. 운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 6시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 2시까지다. 상담 대상은 부모와 아동은 물론 조부모, 친인척, 관련 기관 종사자 등으로 폭넓게 받는다.
센터는 상담 이후 필요하다고 판단될 경우 심리검사, 발달검사, 행동·기질검사, 양육 코칭, 부모교육, 그림책 테라피 등 전문 서비스를 무료로 제공한다. 영유아부터 청소년까지 성장 단계별로 나타나는 다양한 양육 문제를 다루며 아동의 발달과 행동 특성을 이해하고 이에 맞는 양육 방법을 함께 찾도록 돕는다.
상담을 통해 보다 전문적인 심리 지원이 필요하다고 판단되면 아동인성평정척도, 부모양육태도검사 등 심리검사를 실시해 아동과 부모의 특성을 분석한다. 이후 분석 결과를 바탕으로 대상자가 희망할 경우 양육 코칭, 부모교육, 그림책 테라피 등 맞춤형 프로그램 참여를 지원한다. 아이 발달검사와 행동·기질검사 등도 모두 무료로 제공해 경제적 부담 없이 서비스를 이용할 수 있도록 했다.
센터는 아이사랑콜을 통해 부모가 양육 과정에서 겪는 다양한 고민을 스스로 정리하고 해결책을 찾을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 부모의 양육 역량을 높이고 가정 내 갈등과 아동·가족 문제를 사전에 예방하는 데 기여할 것으로 보고 있다.
전진욱 아동보호종합센터장은 "양육 과정에서 겪는 어려움은 아동의 성장 단계와 가정의 상황에 따라 다르게 나타난다"며 "시민들이 아이사랑콜을 통해 언제든지 필요한 정보와 서비스를 제공받을 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com