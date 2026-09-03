[핌in잠실] LG 염경엽 감독 "고우석, 몸 상태 괜찮으면 세이브 상황 바로 투입"...필승조 휴식

AI 핵심 요약beta
- 고우석이 3일 LG로 복귀해 세이브 상황 등판 가능성을 열었다.
- 염경엽 감독은 컨디션을 보고 투입 여부를 결정하겠다고 했다.
- 고우석은 정규시즌만 소화하며 셋업맨 역할을 맡는다.
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[잠실=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 도전을 마치고 LG 트윈스로 돌아온 고우석(28)이 복귀 첫날부터 세이브 상황에 등판할 가능성이 생겼다.
LG 염경엽 감독은 3일 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정경기를 앞두고 "고우석은 컨디션 체크하고 (등판 여부를)결정한다. 컨디션이 괜찮으면 세이브 상황에 나간다"고 말했다.
복귀 첫날부터 부담스러운 상황에 등판 가능성이 생긴 데는 이유가 있다. 지난 1일부터 열린 두산과의 주중 3연전에서 마무리 손주영과 우강훈, 존 케네디가 이틀 연속 공을 던졌다. 이들은 선수 보호 차원에서 휴식이 예정돼 있다.
염 감독은 "손주영·우강훈·케네디 모두 휴식일이다"면서도 "다만 (고우석이)몸이 무겁다고 느끼면 내보내지 않는다. 지금 약간 몸이 떠있는 느낌이 난다고 한다"고 설명했다.
전날 LG와 계약을 마친 고우석은 이날 선수단에 합류해 곧바로 1군 엔트리에 등록됐다. 경기 전 불펜에서 공을 던지며 몸 상태를 점검했다. 염 감독은 불펜 투구를 마친 뒤 고우석이 몸이 무겁다고 느낄 경우 이날 등판시키지 않을 계획이다.
남은 정규시즌 전체를 놓고 보면 고우석은 셋업맨 역할을 맡는다. 기존 마무리 손주영은 포스트시즌까지 고려해 계속 9회를 책임지고, 고우석은 경기 후반 1~2이닝을 맡는 방식이다.
고우석은 올 시즌 포스트시즌에는 출전할 수 없다. 군 전역 선수를 제외한 국내 선수는 7월 31일까지 소속 선수로 등록돼야 포스트시즌 출전 자격을 얻는다. 고우석은 이 기준일을 지난 후 LG에 등록돼 남은 정규시즌에만 나설 수 있다.
염 감독은 "마무리는 손주영이 맡는다. 고우석은 올해 중간에서 1이닝 던지고 상황에 따라 2이닝 까지 던지겠지만, 많지는 않을것이다. 4~5타자 상대할 수 있다"고 전망했다.
football1229@newspim.com