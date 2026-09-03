한화생명, 일상 통화로 치매 징후 포착하는 AI 솔루션 발굴

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치매 예방·완화 공모전 92개팀 참여…15개팀 최종 선정

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명은 서울 여의도 63빌딩에서 '한화생명 WE CARE MEMORY+' 액셀러레이팅 공모전 시상식을 열고 최종 15개 수상팀을 선정했다고 3일 밝혔다.

올해 처음 열린 이번 공모전은 경도인지장애와 초로기 치매 환자 및 가족을 지원할 수 있는 치매 예방·완화 솔루션을 발굴하기 위해 마련됐다.

공모는 디지털·AI, 일·사회경험, 커뮤니티, 프로그램 등 5개 분야에서 진행됐다. 전국에서 92개 팀이 참가했으며 아이디어 중심의 '아이디어 트랙'과 현장 적용을 목표로 한 '실행 트랙'으로 나눠 심사를 진행했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = '한화생명 WE CARE MEMORY+' 본선 피칭 및 시상식 행사에 참석한 한화생명·사회연대은행·서울광역치매센터 관계자 및 본선 참가자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한화생명] 2026.09.03 yunyun@newspim.com

전체 접수작 가운데 디지털·AI 기술을 활용한 솔루션이 38건으로 약 41%를 차지했다. 인지 기능 관리뿐 아니라 경제활동 단절과 가족의 돌봄 부담, 사회적 관계 등 치매 환자와 가족이 겪는 문제를 함께 해결하려는 아이디어가 다수 제시됐다.

아이디어 트랙 대상은 일상생활 속 인지 상태 변화를 파악하는 AI 솔루션을 제안한 '친구하자'팀이 받았다.

이 솔루션은 일상적인 전화 통화에서 얻은 음성과 언어, 대화 패턴을 AI로 분석해 개인별 인지 상태의 기준선을 설정한다. 이후 변화 추이를 지속해서 추적하고 유의미한 변화가 감지되면 당사자와 가족, 돌봄기관 등과 연계해 조기 대응을 지원하는 방식이다.

실행 트랙에서는 도봉구치매안심센터의 '초록기억, 역할로 잇다' 프로젝트가 선정됐다. 초록기억카페와 스마트팜을 활용해 초로기 치매 당사자가 자신의 강점과 선호에 따라 작물 재배와 제품 생산, 교육 등에 참여할 수 있도록 하는 사회참여 모델이다.

한화생명은 선정된 솔루션의 현장 적용을 위해 총 1억7000만원 규모의 사업 지원금을 제공한다. 1차년도인 이달부터 내년 4월까지의 성과를 토대로 지원 규모도 단계적으로 확대할 계획이다.

아이디어 트랙 수상팀에는 2개월간 비즈니스 모델 고도화 멘토링을 제공하고, 실행 트랙 수상팀에는 7개월간 일대일 전문가 매칭과 시제품 실증 인프라를 지원한다.

이번 공모전은 서울광역치매센터, 사회연대은행 등과 협력해 진행됐다. 의료·정책, 금융, 지역돌봄 분야 전문가들도 자문위원으로 참여해 솔루션의 실현 가능성과 사회적 파급력을 평가했다.

임석현 한화생명 기획실장은 "치매 당사자와 가족의 일상적 어려움을 기술과 연대로 풀어낸 창의적인 시도들이 돋보였다"며 "선정된 솔루션들이 현장에서 실질적인 도움으로 이어지도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com