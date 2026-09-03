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서울시버스노조, 9월 16일 첫차부터 전면 파업 예고

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AI 핵심 요약

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  • 서울시버스노조가 3일 16일 첫차부터 전면 파업을 예고했다.
  • 노조는 9차 교섭 끝에 임금체계 개편 이견을 좁히지 못했다.
  • 통상임금 176시간 기준 적용과 임금인상을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울지방노동위 조정 결렬 시 파업 돌입

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합이 오는 16일 첫차부터 전면 파업에 돌입하겠다고 예고했다.

서울시버스노조는 3일 오전 지부위원장회의를 열고 이 같은 내용의 전면 파업 계획을 결의했다고 밝혔다. 노조는 지난 3월부터 사측인 서울시버스운송사업조합과 9차례에 걸쳐 2026년도 단체교섭을 진행했다. 그러나 임금체계 개편 등을 둘러싼 이견을 좁히지 못했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 지난 1월 서울 영등포구 양평동 인근 버스정류장 안내판에 버스 위치가 차고지로 나오는 모습. 2026.01.14 mironj19@newspim.com

이에 서울지방노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청했다. 오는 9일 서울지방노동위원회에서 1차 조정회의를 진행한다. 이후 11일 노조는 서울 시내버스 각 사업장에서 쟁의행위 찬반투표를 실시한다. 15일 2차 조정회의에서도 합의점을 찾지 못하면 다음 날인 16일부터 파업에 돌입한다.

이번 노사 갈등의 핵심은 통상임금 산정 기준이다. 노조는 앞서 동아운수가 사측을 상대로 제기한 소송을 언급했다. 지난 4월 30일 대법원이 해당 사건에 대해 '통상임금 산정 기준 176시간'을 인정했으므로, 이를 따라야 한다는 것이다.

노조 측은 "연초 동아운수 대법원 판결 기준에 따라 체불임금을 확정하겠다는 서울시와 사업주들의 약속을 믿고 총파업을 마무리했다"며 "그러나 사측은 그 대법원 판결 이후에도 약속을 팽개치고 또다시 새로운 소송인 다른 회사의 1심 소송이 다시 대법원에서 판결이 나면 그 기준에 따르겠다고 주장한다"고 지적했다.

노조에 따르면 사측은 9차 교섭에서 ▲임금 동결 ▲상여금 및 명절수당 폐지 ▲통상임금 기준 209시간 소급 적용 ▲향후 새로운 소송의 대법원 판결 결과에 따른 환수 등을 제시했다. 이를 두고 노조 측은 "조합원의 분노를 유발하고 파업을 부추기는 개악안"이라고 비판했다.

노조는 다른 지역과의 임금 격차도 문제 삼고 있다. 준공영제를 시행하는 다른 지방자치단체들은 지난해 대법원 판결 취지를 반영해 임금협상을 마무리하고 올해 별도로 5%대 임금 인상에 합의했다는 것이다.

노조 측은 "서울시 버스 사업주들은 막대한 이윤과 배당금을 챙기면서도 서울시의 눈치만 보며 노동자의 권리 포기만을 강요하고 있다"고 했다.

노조는 이날 고용노동부에 특별근로감독 청원서를 제출하고 각 사업장의 법 위반 여부를 점검해 달라고 요구하기로 했다. 현재 진행 중인 민사소송에 대해서는 체불임금 원금과 지연이자에 더해 사측의 부당행위에 대한 손해배상 청구까지 청구 취지를 확대하는 방안을 추진한다.

박점곤 서울시버스노조 위원장은 "대법원이 명확히 인정한 176시간 기준은 누구도 흔들 수 없는 정당한 권리이자 법리"라며 "사측이 합의를 파기하고 실질임금 삭감을 도모한다면 전 조합원의 단결된 힘으로 총파업 투쟁에 나설 수밖에 없다. 서울 물가에 맞게 2026년 임금인상률도 다른 준공영제 지역 수준 이상으로 쟁취하겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com

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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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