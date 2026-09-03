전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산시, 삼성중공업과 R&D센터 확장 MOU…해양플랜트 설계 거점 도약

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 부산시가 3일 삼성중공업과 R&D센터 확장 MOU를 체결했다.
  • 삼성중공업은 86억 원을 들여 문현금융단지로 이전했다.
  • 2028년까지 해양설계·연구인력을 신규 채용하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

해양설계 인력 신규 채용 확대
청년 일자리 창출 기대감 상승

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 문현금융단지가 해양플랜트 설계의 새 거점으로 떠오르고 있다. 삼성중공업이 북미 FLNG 수주를 발판으로 부산 R&D센터를 확장하면서 수도권으로 향하던 설계·연구 인력의 흐름에도 변화가 일고 있다.

부산시는 3일 시청 국제의전실에서 삼성중공업과 '부산 R&D센터' 확장을 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 전재수 부산시장과 최성안 삼성중공업 대표이사가 참석해 양해각서에 서명했다.

전재수 부산시장(오른쪽)이 3일 오전 10시 30분 시청 국제의전실에서 최성안 삼성중공업㈜ 대표이사와 체결한 '부산 R&D센터' 확장을 위한 투자 양해각서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.09.03

삼성중공업은 이번 투자로 약 86억 원을 들여 부산 남구 문현금융단지 내 연면적 1700평(약 5600㎡) 규모로 R&D센터를 확장 이전한다. 회사는 2028년까지 해양설계·연구인력을 신규 채용할 계획이다.

확장 배경에는 최근 미국 델핀사로부터 대형 부유식 액화천연가스플랜트(FLNG) 수주에 따른 설계 업무 급증이 작용했다. FLNG는 바다 위에서 천연가스를 채취·액화·저장·하역까지 수행하는 대형 부유식 플랜트다.

이번 확장으로 부산 R&D센터의 역할도 대폭 확대된다. 기존 부산센터가 단순 상세설계 지원에 머물렀다면 앞으로는 설계뿐 아니라 영업, 연구, 정보기술(IT) 부문까지 업무 영역을 넓혀 해양사업 전 과정을 아우르는 통합설계 거점으로 구축한다.

삼성중공업은 거제조선소와 가까워 조선해양 분야 전문기술 인재 확보가 용이한 부산의 입지적 장점을 활용한다는 구상이다.

시는 이번 확장이 단순한 연구공간 확대를 넘어 부산이 조선·해양산업의 친환경·디지털 전환을 선도하는 핵심 R&D 거점으로 도약하는 계기가 될 것으로 내다봤다.

삼성중공업의 연구역량과 고급인재가 부산에 자리잡게 됨에 따라 지역 청년들에게 양질의 일자리와 성장 기회를 제공하는 한편, 우수인재가 지역에서 배우고 일하며 정착할 수 있는 선순환의 투자 생태계 조성에도 기여할 것으로 전망했다.

시는 매년 부산대 등 22개 부산지역 대학에서 배출되는 풍부한 전문기술 인력과 다른 지역에 비해 나은 정주 여건 등을 토대로 수도권에 집중돼있는 지식서비스기업의 유치를 확대해 지역 청년이 선호하는 좋은 일자리를 창출해 나간다는 방침이다.

전재수 시장은 "해수부 이전 시너지 효과로 국내 대표 조선해양기업들이 부산으로 모여들고 있다"라며 "삼성중공업의 이번 투자로 지역 해양산업 생태계를 강화해 지역 청년과 고급인력의 수도권 유출 방지는 물론 일자리 선순환 구조 실현에 크게 이바지할 것"이라고 말했다.

이어 "부산시는 해양수도 실현을 위해 행정과 기업이 유기적으로 결합될 수 있도록 삼성중공업을 전폭적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동