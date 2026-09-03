부산시, 삼성중공업과 R&D센터 확장 MOU…해양플랜트 설계 거점 도약

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해양설계 인력 신규 채용 확대

청년 일자리 창출 기대감 상승





[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 문현금융단지가 해양플랜트 설계의 새 거점으로 떠오르고 있다. 삼성중공업이 북미 FLNG 수주를 발판으로 부산 R&D센터를 확장하면서 수도권으로 향하던 설계·연구 인력의 흐름에도 변화가 일고 있다.

부산시는 3일 시청 국제의전실에서 삼성중공업과 '부산 R&D센터' 확장을 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 전재수 부산시장과 최성안 삼성중공업 대표이사가 참석해 양해각서에 서명했다.

전재수 부산시장(오른쪽)이 3일 오전 10시 30분 시청 국제의전실에서 최성안 삼성중공업㈜ 대표이사와 체결한 '부산 R&D센터' 확장을 위한 투자 양해각서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.09.03

삼성중공업은 이번 투자로 약 86억 원을 들여 부산 남구 문현금융단지 내 연면적 1700평(약 5600㎡) 규모로 R&D센터를 확장 이전한다. 회사는 2028년까지 해양설계·연구인력을 신규 채용할 계획이다.

확장 배경에는 최근 미국 델핀사로부터 대형 부유식 액화천연가스플랜트(FLNG) 수주에 따른 설계 업무 급증이 작용했다. FLNG는 바다 위에서 천연가스를 채취·액화·저장·하역까지 수행하는 대형 부유식 플랜트다.

이번 확장으로 부산 R&D센터의 역할도 대폭 확대된다. 기존 부산센터가 단순 상세설계 지원에 머물렀다면 앞으로는 설계뿐 아니라 영업, 연구, 정보기술(IT) 부문까지 업무 영역을 넓혀 해양사업 전 과정을 아우르는 통합설계 거점으로 구축한다.

삼성중공업은 거제조선소와 가까워 조선해양 분야 전문기술 인재 확보가 용이한 부산의 입지적 장점을 활용한다는 구상이다.

시는 이번 확장이 단순한 연구공간 확대를 넘어 부산이 조선·해양산업의 친환경·디지털 전환을 선도하는 핵심 R&D 거점으로 도약하는 계기가 될 것으로 내다봤다.

삼성중공업의 연구역량과 고급인재가 부산에 자리잡게 됨에 따라 지역 청년들에게 양질의 일자리와 성장 기회를 제공하는 한편, 우수인재가 지역에서 배우고 일하며 정착할 수 있는 선순환의 투자 생태계 조성에도 기여할 것으로 전망했다.

시는 매년 부산대 등 22개 부산지역 대학에서 배출되는 풍부한 전문기술 인력과 다른 지역에 비해 나은 정주 여건 등을 토대로 수도권에 집중돼있는 지식서비스기업의 유치를 확대해 지역 청년이 선호하는 좋은 일자리를 창출해 나간다는 방침이다.

전재수 시장은 "해수부 이전 시너지 효과로 국내 대표 조선해양기업들이 부산으로 모여들고 있다"라며 "삼성중공업의 이번 투자로 지역 해양산업 생태계를 강화해 지역 청년과 고급인력의 수도권 유출 방지는 물론 일자리 선순환 구조 실현에 크게 이바지할 것"이라고 말했다.

이어 "부산시는 해양수도 실현을 위해 행정과 기업이 유기적으로 결합될 수 있도록 삼성중공업을 전폭적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com