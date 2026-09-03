연천군 '연천 구석기 축제' 2026 올해의 브랜드 대상 수상

[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 연천군의 대표 역사문화축제인 '연천 구석기 축제'가 소비자 선정 브랜드 시상식인 '2026 올해의 브랜드 대상'에서 캠페인 부문 수상을 차지했다고 3일 밝혔다.

한국소비자포럼이 주관하는 '올해의 브랜드 대상'은 소비자 투표를 통해 한 해를 빛낸 브랜드와 캠페인을 선정하는 국내 최대 규모 브랜드 어워즈로 올해로 24회를 맞았다.

연천 구석기 축제가 2026 올해의 브랜드 대상 캠페인 부문에서 수상했다.[사진=연천군]

군에 따르면 올해의 브랜드 대상에서는 2026년을 맞아 기업과 지자체가 전개한 우수 캠페인을 선정하는 캠페인 부문을 새로 신설했으며 연천 구석기 축제는 대국민 소비자 투표를 거쳐 대한민국 상위 1% 캠페인으로 이름을 올렸다고 전했다.

이번 선정은 지난 6월 29일부터 7월 12일까지 온라인과 일대일 전화 설문조사로 진행됐으며 총 77만2399명(795만4023건)이 참여하는 등 대규모 소비자 조사에 기반해 이뤄졌다. 연천 구석기 축제는 이 가운데 상위 1% 소비자가 선택한 캠페인 부문 수상작으로 최종 선정됐다.

소비자 조사 결과에 따르면 연천 구석기 축제는 특정 연령층에 치우치지 않고 폭넓은 관심을 받은 것으로 나타났다. 연령별로는 20대가 39.21%, 30대가 38.28%를 차지해 젊은 층의 호응이 두드러졌으며 성별로는 여성 54.29%, 남성 45.71%로 집계됐다.

지역별로는 경기·인천권 응답 비율이 35.96%로 가장 높았고 서울이 24.83%를 기록했다. 직업군 역시 회사원, 주부, 학생, 전문직 등으로 고르게 분포해 대한민국 대표 역사문화축제로서의 브랜드 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

연천 구석기 축제는 한반도 최초 인류가 살았던 연천 전곡리 유적을 배경으로 열리는 선사문화축제로 축제에서는 구석기 바비큐, 세계구석기 체험마당, 전곡리안 의상실, 구석기 올림픽, 구석기 퍼포먼스 등 선사문화를 현대적으로 재해석한 다양한 프로그램을 선보이며 매년 관람객들의 높은 호응을 얻고 있다고 설명했다.

연천 구석기 축제는 문화체육관광부가 지정하는 '2026~2027년 문화관광축제' 명단에 포함되면서 2020년부터 2027년까지 8년 연속 문화관광축제로 선정되는 성과도 거뒀다. 시는 세계적 선사유적인 전곡리 유적을 비롯해 한탄강 유네스코 세계지질공원, 유네스코 임진강 생물권보전지역 등 연천만의 독보적인 자연·문화 관광자원이 결합해 축제의 경쟁력을 한층 강화하고 있다고 설명했다.

연천군은 이번 '2026 올해의 브랜드 대상' 캠페인 부문 수상을 계기로 연천 구석기 축제의 브랜드 가치를 높이고 국내를 넘어 글로벌 관광축제로의 도약을 본격화한다는 방침이다. 아울러 '2029 연천 세계구석기엑스포' 추진과 연계해 세계인이 찾는 선사문화 관광도시로서의 위상을 강화해 나간다는 계획이다.

김덕현 연천군수는 "연천 구석기 축제가 소비자가 직접 선택한 상위 1%, 2026 올해의 브랜드 대상 캠페인 부문에 선정된 것은 매우 뜻깊은 성과"라며 "전곡리 유적이라는 세계적 자산을 바탕으로 K-컬처의 역사·문화적 가치를 널리 알리고, 세계인이 찾는 브랜드로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com