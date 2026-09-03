부산교육청, AI KOREA 2026서 'AI교육관' 운영……AI 활용 교육 성과 전시

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AI교육관 52개 부스 운영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 교실에서 익힌 AI 수업이 전시장으로 옮겨간다. 부산의 학교들이 준비한 실천 사례가 벡스코에서 공개된다.

부산시교육청은 오는 9일부터 11일까지 사흘간 벡스코에서 열리는 'AI KOREA 2026'에서 AI 활용 교육 사례를 집약한 'AI교육관'을 운영한다고 3일 밝혔다.

'AI KOREA 2026'은 인공지능 관련 최신 기술과 산업 동향을 한 자리에서 소개하는 전문 전시회로 교육 현장을 포함한 다양한 분야의 적용 사례가 공개된다.

'AI교육관' 홍보 포스터 [사진=부산시교육청] 2026.09.03

시교육청은 이 행사에 AI교육관을 마련해 부산지역 학교 현장에서 구축해 온 AI 활용 교육 성과를 종합적으로 보여줄 계획이다.

AI교육관은 총 52개 부스로 구성된다. 시교육청 부스에서는 관람객을 대상으로 한 특별 프로그램 참관과 현장 이벤트가 진행되고, AI 중점학교 44교와 AI 융합교육 중심학교 7교가 운영하는 학교 부스 51곳에서는 각 학교의 AI 교육활동 실천 사례를 직접 체험할 수 있도록 했다.

특별 프로그램은 실제 수업을 축소·재구성한 시연 형식으로 운영한다. '모두의 한국어 AI'를 활용한 한국어 교육, 해양 공공 데이터와 코딩을 결합한 기계학습 모델 구현 실습 등 8개 주제가 준비돼 있다.

시교육청 유튜브 채널을 통해 실시간 중계해 현장에 오지 못한 학생과 교사도 참여할 수 있도록 할 예정이다.

김석준 교육감은 "AI교육관은 AI를 바르게 이해하고 책임 있게 활용하는 바람직한 시민을 기르는 부산교육의 실천 무대"라며 "학교별 우수사례를 공유하고 디지털 격차를 줄이는 협력 기반을 확대해 AI시대를 이끌어갈 인간중심 미래교육을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com