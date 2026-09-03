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성평등부, 2027년 상반기 세종 이전…산하 청소년기관 3→1곳 통합

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  • 윤호중 장관은 3일 성평등가족부의 세종 이전을 밝혔다.
  • 정부는 성평등부 등 수도권 중앙부처를 순차 이전한다.
  • 청소년 기관 3곳은 한국청소년상담복지개발원으로 통합했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

법 개정 거쳐 세종 이전 순차 추진…직원 정착 지원 병행
이주배경·농어촌청소년재단, 상담복지개발원으로 통합

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부가 2027년 상반기부터 세종시로 이전할 예정이다. 성평등부 소관 청소년 관련 기관도 기존 3곳에서 1곳으로 재편된다.

윤호중 행정안전부 장관은 3일 정부서울청사에서 열린 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견에서 "2027년 상반기부터 법무부, 성평등가족부 등 규모나 이전 효과가 큰 기관을 우선으로 순차적 이전을 추진하겠다"고 밝혔다.

지난해 여성가족부가 성평등가족부로 확대 개편되면서 서울 종로구 정부서울청사에서 관계자가 성평등가족부 현판을 설치하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

정부는 세종을 중심으로 한 국정 운영을 강화하고 중앙부처 간 협업을 활성화하기 위해 2차 중앙행정기관 이전에 나선다. 수도권에 남아 있는 중앙행정기관과 소속기관을 대상으로 이전을 추진하며 성평등가족부와 법무부 등이 우선 검토 대상에 올랐다.

성평등부가 세종으로 이전하려면 관련 법률을 먼저 손질해야 한다. 현행 '행정중심복합도시 건설을 위한 특별법'은 성평등부 등을 세종 이전 대상에서 제외하고 있다. 정부는 법 개정을 통해 성평등부를 이전 제외 기관 명단에서 삭제할 방침이다.

최종 이전 기관과 이전 방식·시점은 관계 부처 협의와 공청회 등을 거친 뒤 '중앙행정기관 등의 이전계획' 변경·고시를 통해 확정된다. 정부는 전체 기관을 한꺼번에 이전하기보다 각 기관의 업무 특성과 준비 정도를 감안해 순차적으로 이전을 진행할 계획이다.

기관 이전으로 민원 처리나 정책 집행 등 국민 대상 서비스에 공백이 생기지 않도록 업무 연속성 대책도 마련한다. 이전 대상 직원과 가족의 세종 정착을 지원하기 위해 주거·교육·보육·교통 등 생활 기반과 근무 여건 개선도 병행할 예정이다.

성평등부 산하 청소년 관련 기관도 통합된다. 성평등부 소관 청소년 관련 기관은 기존 3개 기관에서 한국청소년상담복지개발원 1개 기관 체계로 재편된다.

이주배경청소년지원재단은 정원 13명, 농어촌청소년육성재단은 22명 규모다. 두 기관을 통합하는 한국청소년상담복지개발원은 정원 267명 규모의 기타공공기관이다. 정부는 이주배경청소년지원재단과 농어촌청소년육성재단을 한국청소년상담복지개발원으로 통합할 계획이다.

이번 통합은 정원 100명 미만 소규모 기관 가운데 유사한 업무를 수행하는 기관을 정비한다는 정부의 공공기관 기능개혁 원칙에 따른 것이다. 정부는 소규모 기관 통합을 통해 비용을 절감하고 운영 효율성을 높인다는 방침이다.

성평등부는 앞으로 구체적인 기관별 기능개혁 방안을 마련한다. 기능개혁 과정에서 법률 제·개정이 필요한 경우 국회와 협의하고 노정협의체를 중심으로 노동조합과의 협의도 진행할 예정이다.

통폐합 대상 기관의 임원을 제외한 직원은 고용승계를 보장한다. 통합 전후 직원의 처우가 낮아지지 않도록 보수체계도 운영할 계획이다.

jane94@newspim.com

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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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