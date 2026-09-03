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동두천시 '2026 진로체험박람회' 19일 개최

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  • 동두천시가 19일 시민회관서 진로체험박람회를 연다
  • AI와 미래직업 주제로 67개 체험·상담부스를 운영한다
  • 청소년 1086명 의견 반영해 자유참여로 진행한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시는 오는 19일 동두천시민회관에서 '클릭, 내 꿈을 로그인!'이라는 슬로건으로 '2026 동두천시 진로체험박람회'를 개최한다고 3일 밝혔다.

'클릭, 내 꿈을 로그인!' 2026 동두천시 진로체험박람회 홍보물. [사진=동두천시]

시에 따르면 지역 내 어린이·청소년을 대상으로 열리는 이번 박람회는 'AI와 미래직업'을 주제로 총 67개 진로 체험·상담 부스를 운영한다. ▲AI·진로 체험▲진로멘토링▲진학·진로상담▲진로이벤트 등 다양한 프로그램을 통해 청소년들에게 폭넓은 진로 탐색의 기회를 제공할 계획이다.

특히 로봇엔지니어, AI 전문가, 코딩 전문가, VR 전문가, 파일럿, 드론 조종사 등 미래산업과 연계된 진로체험 프로그램을 마련해 청소년들이 AI 기술과 결합된 직업을 직접 체험할 수 있도록 했다. 시는 이를 통해 변화하는 직업 세계를 이해하고 미래사회에서 새롭게 등장하거나 변화하고 있는 직업을 경험함으로써 자신의 적성과 흥미에 맞는 진로를 찾을 수 있도록 지원한다는 방침이다.

이번 박람회 프로그램은 지난 3월 실시한 온라인 진로희망 설문조사 결과를 바탕으로 구성됐다. 설문에는 총 1086명의 청소년이 참여했으며 시는 이들의 의견을 반영해 파티시에, 바리스타, 애니메이터 등 희망 직업 분야의 체험 프로그램을 포함한 다양한 직업체험 기회를 마련했다는 설명이다.

시는 이를 통해 청소년들이 단순한 직업 정보 습득을 넘어 직접 체험을 통해 자신의 흥미와 적성을 발견할 수 있도록 기획했다고 밝혔다.

행사장에는 스마트 양궁, 드론 축구, 진로 타로 등 흥미 요소와 체험 활동을 결합한 프로그램도 함께 운영된다. 동두천시는 청소년들이 놀이와 체험을 통해 자연스럽게 직업 세계에 대한 이해를 넓히고 평소 관심을 두지 않았던 분야까지 접하면서 진로 탐색의 폭을 확장할 수 있도록 프로그램을 구성했다고 설명했다.

박형덕 동두천시장은 "이번 박람회는 단순한 직업 체험을 넘어 AI 시대에 변화하는 직업 세계를 직접 경험하고 자신의 진로를 탐색할 수 있는 기회의 장"이라며 "특히 청소년 1086명의 의견을 반영해 관심과 수요가 높은 직업체험 프로그램을 마련한 만큼 청소년들이 다양한 경험을 통해 자신의 가능성을 발견하고 미래에 대한 비전을 그려보는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

진로체험박람회는 별도의 사전 신청 없이 현장에서 자유롭게 참여할 수 있다. 기타 행사 관련 자세한 사항은 동두천시 진로체험지원센터로 문의하면 된다.

asj7376@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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