동두천시 '2026 진로체험박람회' 19일 개최

[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시는 오는 19일 동두천시민회관에서 '클릭, 내 꿈을 로그인!'이라는 슬로건으로 '2026 동두천시 진로체험박람회'를 개최한다고 3일 밝혔다.

'클릭, 내 꿈을 로그인!' 2026 동두천시 진로체험박람회 홍보물. [사진=동두천시]

시에 따르면 지역 내 어린이·청소년을 대상으로 열리는 이번 박람회는 'AI와 미래직업'을 주제로 총 67개 진로 체험·상담 부스를 운영한다. ▲AI·진로 체험▲진로멘토링▲진학·진로상담▲진로이벤트 등 다양한 프로그램을 통해 청소년들에게 폭넓은 진로 탐색의 기회를 제공할 계획이다.

특히 로봇엔지니어, AI 전문가, 코딩 전문가, VR 전문가, 파일럿, 드론 조종사 등 미래산업과 연계된 진로체험 프로그램을 마련해 청소년들이 AI 기술과 결합된 직업을 직접 체험할 수 있도록 했다. 시는 이를 통해 변화하는 직업 세계를 이해하고 미래사회에서 새롭게 등장하거나 변화하고 있는 직업을 경험함으로써 자신의 적성과 흥미에 맞는 진로를 찾을 수 있도록 지원한다는 방침이다.

이번 박람회 프로그램은 지난 3월 실시한 온라인 진로희망 설문조사 결과를 바탕으로 구성됐다. 설문에는 총 1086명의 청소년이 참여했으며 시는 이들의 의견을 반영해 파티시에, 바리스타, 애니메이터 등 희망 직업 분야의 체험 프로그램을 포함한 다양한 직업체험 기회를 마련했다는 설명이다.

시는 이를 통해 청소년들이 단순한 직업 정보 습득을 넘어 직접 체험을 통해 자신의 흥미와 적성을 발견할 수 있도록 기획했다고 밝혔다.

행사장에는 스마트 양궁, 드론 축구, 진로 타로 등 흥미 요소와 체험 활동을 결합한 프로그램도 함께 운영된다. 동두천시는 청소년들이 놀이와 체험을 통해 자연스럽게 직업 세계에 대한 이해를 넓히고 평소 관심을 두지 않았던 분야까지 접하면서 진로 탐색의 폭을 확장할 수 있도록 프로그램을 구성했다고 설명했다.

박형덕 동두천시장은 "이번 박람회는 단순한 직업 체험을 넘어 AI 시대에 변화하는 직업 세계를 직접 경험하고 자신의 진로를 탐색할 수 있는 기회의 장"이라며 "특히 청소년 1086명의 의견을 반영해 관심과 수요가 높은 직업체험 프로그램을 마련한 만큼 청소년들이 다양한 경험을 통해 자신의 가능성을 발견하고 미래에 대한 비전을 그려보는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

진로체험박람회는 별도의 사전 신청 없이 현장에서 자유롭게 참여할 수 있다. 기타 행사 관련 자세한 사항은 동두천시 진로체험지원센터로 문의하면 된다.

asj7376@newspim.com