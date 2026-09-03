시흥시의회, 제338회 제1차 정례회 개회...15일간 의정활동 돌입

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2026년도 행정사무감사 계획서 승인, 내실 있는 감사 준비 추진

김선옥 의장 "현장 중심 의정활동 바탕으로 예산·정책 면밀히 점검할 것"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시의회는 오는 4일부터 18일까지 15일간의 일정으로 제338회 제1차 정례회를 열고 시정 전반을 점검하는 의정활동에 들어간다고 3일 밝혔다.

시흥시의회 청사 전경. [사진=시흥시의회]

의회에 따르면 이번 정례회에서는 ▲시정질문▲2025회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안▲2026년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 등 민생 및 시정 주요 현안과 직결된 안건을 처리할 예정이다.

4일 열리는 제1차 본회의에서는 시정질문을 통해 시정 현안 및 주요 정책의 추진 방향을 짚어본다. 이어 각 상임위원회별로 소관 안건 심사 및 2025회계연도 결산·예비비 지출 승인안에 대한 심도 있는 심사를 진행한다.

의회는 결산 심사를 통해 전년도 예산이 당초 목적대로 적정하게 집행되었는지 불필요하거나 비효율적인 집행 사례는 없었는지를 철저히 검증하여 향후 재정 운영의 건전성을 높이는 데 주력할 방침이다.

더불어 오는 제2차 정례회에서 진행될 행정사무감사의 세부 일정과 방향을 담은 계획서를 승인해 시민 눈높이에 맞춘 내실 있는 감사를 사전 준비한다.

김선옥 의장은 "이번 정례회를 앞두고 의원 모두가 상임위 활동과 민생현장 간담회를 통해 시민의 목소리를 경청해 왔다"며 "시정질문과 결산 심사를 통해 정책과 예산이 바르게 추진되는지 면밀히 점검하고 현장의 목소리가 실질적인 삶의 변화로 이어지도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

1141world@newspim.com