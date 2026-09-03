최휘영 장관, 2027 충청하계유니버시아드 염홍철 신임 조직위원장 위촉

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관은 9월 3일 오전, 정부세종청사에서 염홍철 전(前) 대전광역시장에게 '2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회' 위원장 위촉장을 전달했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 3일 정부세종청사 15동 문체부 접견실에서 염홍철 2027 충청권 하계 세계대학경기대회 조직위원장에게 위촉장을 수여하고 있다. [사진=문체부]

염홍철 위원장은 충청권 4개 시도지사의 추천을 거쳐 조직위원회 위원총회의 의결을 받고, 지난 8월 31일, 문체부 장관의 승인을 받았다. 염 위원장은 1993년 관선 대전광역시장 임명을 시작으로 2002년과 2010년 민선 대전광역시장에 당선되는 등, 총 3차례의 대전광역시장을 지내며 풍부한 지방행정 경험과 뛰어난 통솔력을 검증받은 바 있다.

'2027 충청 유니버시아드 대회'는 '27년 8월 1일부터 12일까지 대전·세종·충북·충남 등 충청권 4개 시도에서 개최되며, 전 세계 150여 개국 대학생 선수 1만 5천여 명이 참가해 총 18개 종목에서 실력을 겨룰 예정이다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 3일 정부세종청사 15동 문체부 접견실에서 염홍철 2027 충청권 하계 세계대학경기대회 조직위원장에게 위촉장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=문체부]

최휘영 장관은 "염홍철 위원장은 지방과 중앙 행정을 두루 경험한 전문가로서 여러 대회 현안을 해결하고, 충청권의 협력을 끌어내리라 기대한다. 정부도 대회의 성공적인 개최를 위해 필요한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

염홍철 위원장은 "충청권 4개 시도와 정부, 조직위원회가 한마음으로 힘을 모아 충청의 매력을 세계에 알릴 수 있는 대회를 만들 수 있 최선을 다할 것"이라고 말했다.

jyyang@newspim.com