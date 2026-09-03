경기도, 1250개 농가 대상 무항생제·유기축산물 인증 지원

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 도내 축산농가의 무항생제·유기축산물 인증을 적극 지원하며 생산단계부터 안전성을 높이고 소비자가 안심하고 선택할 수 있는 축산물 생산 기반을 확대하고 있다고 3일 밝혔다.

경기도 축산물 인증 지원 현황 그래픽 자료. [자료=경기도]

도는 올해 '고품질 안전축산물 육성 지원사업'을 통해 무항생제축산물 또는 유기축산물 인증을 신규로 취득하거나 기존 인증을 연장하는 1250개 농가를 대상으로 인증 신청수수료와 검사비 등 인증 비용의 일부를 지원하고 있다.

특히 G마크 인증 경영체 소속 농가를 대상으로 무항생제축산물 인증을 중점 지원해 안전성과 품질을 갖춘 G마크 축산물 생산 기반을 확대하고 있다. 그 결과 최근 5년간 G마크 축산농가에서 축산물 잔류물질 부적합 사례는 한 건도 발생하지 않은 것으로 나타났다고 설명했다.

경기도는 지난 2012년 친환경 인증 지원사업을 처음 추진한 이후 현재까지 누적 1만4350개 농가의 인증을 지원해 왔다. 그 결과 도내 소·돼지·닭 농가의 무항생제·유기축산물 인증 농가 수는 2012년 852농가에서 2025년 1568농가로 84% 증가했다.

같은 기간 인증 축산물 생산량은 6만8000톤에서 36만톤으로 약 5.3배 늘었고 농가당 생산량 역시 188% 증가하는 등 무항생제·유기축산물 생산 기반이 지속적으로 확대되고 있다. 전국 무항생제·유기축산물 인증농가 가운데 경기도 농가가 차지하는 비율은 2012년 9.1%에서 2025년 20.2%로 2.2배 확대됐다.

이 같은 인증 농가 확대는 농가의 생산·사양관리 수준을 끌어올리는 동시에 고품질 축산물을 안정적으로 생산·공급할 수 있는 기반을 마련하는 데에도 기여하고 있다는 게 도의 설명이다.

도내 무항생제축산물 인증 농가인 안성시 해샘찬 농장의 김종찬 씨는 "무항생제 인증을 유지하려면 사양관리뿐만 아니라 매년 검사와 인증 절차를 거쳐야 하기 때문에 농가 입장에서는 관리 부담이 적지 않다"며 "그럼에도 인증비용 지원이 지속된다면 농가가 인증을 포기하지 않고 안전한 축산물을 생산하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

경기도는 앞으로도 무항생제·유기축산물 인증 지원을 지속적으로 확대해 단순히 인증 농가 수를 늘리는 데 그치지 않고 생산단계부터 축산물의 안전성을 꼼꼼하게 관리해 소비자가 믿고 선택할 수 있는 축산물 생산·유통 환경을 조성해 나간다는 계획이다.

이은경 경기도 동물방역위생과장은 "축산물 안전성에 대한 소비자의 관심이 높아지는 만큼 생산단계에서부터 안전성을 확보하는 것이 중요하다"며 "무항생제·유기축산물 인증 지원을 통해 농가의 부담은 덜고 안전한 축산물 생산은 확대해 경기도 축산물의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

한편 경기도의 '고품질 안전축산물 육성 지원사업'은 소·돼지·닭·오리 등 다양한 축종을 대상으로 추진되고 있으며 도는 친환경 인증기관과 연계해 인증에 필요한 비용 지원과 함께 농가 대상 지도·교육을 병행하고 있다. 무항생제·유기축산물 인증을 희망하는 농가는 관할 시·군에 사업을 신청하면 시·군의 대상자 선정 절차를 거쳐 지원을 받을 수 있다.

asj7376@newspim.com