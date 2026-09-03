부산시, 도시·건축 전문가와 청년 주거 위기 진단…주거정책 해법 모색

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56차 열린부산 도시건축포럼 개최

청년 주거 정책 및 실행 방안 논의



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 치솟는 집값과 전세사기에 내몰린 부산 청년들, 끊어진 '주거 사다리'를 다시 잇기 위해 도시·건축 전문가와 시민이 한자리에 모인다.

부산시는 오는 9일 시청 대회의실에서 '부산의 주거'를 주제로 제56차 열린부산 도시건축포럼을 개최한다고 3일 밝혔다.

제56차 열린부산 도시건축포럼[사진=부산시] 2026.09.03

열린부산 도시건축포럼은 부산시가 주최하고 ㈜상지이앤에이, 엔지니어링건축사사무소가 주관하는 도시·건축 정책 소통 프로그램이다. 2007년 시작돼 올해로 20년째를 맞았으며 시민과 전문가가 함께 도시·건축 현안을 논의해 온 정책 협의의 장으로 운영돼 왔다.

시와 주관 기관은 이번 포럼에서 청년 주거 사다리 단절 문제를 중심 의제로 다룬다. 최근 급등한 임대료와 전세사기 피해 확산으로 청년 세대의 자립 기반이 흔들리면서 안정적인 주거 환경을 뒷받침할 제도 개선 요구가 커진 점을 반영했다.

포럼에서는 부산연구원과 서울주택도시개발공사의 연구 성과가 소개된다. 이동현 부산연구원 부원장이 '청년주거를 말하다'를 주제로 발제하고 이영민 서울주택도시개발공사 연구위원이 '공공주택을 통한 포용적 주거 구현: 서울시 정책설계와 시사점'을 발표한다.

발제 이후에는 건축·도시계획·부동산 분야 전문가와 언론, 시민이 참여하는 토론이 이어진다. 이상진 동아대 건축학과 교수, 장지혁 부경대 건축학과 교수 등이 패널로 나서 청년 주거정책의 방향과 지역 적용 가능성 등을 논의할 예정이다.

포럼은 별도의 사전 신청 없이 진행된다. 대학생과 도시·건축 분야 전문가, 청년 주거 문제에 관심 있는 시민은 누구나 현장을 찾아 의견을 나눌 수 있다.

오석근 미래혁신부시장은 "이번 포럼에서 도출된 혁신적인 청년 주거정책 제안을 시정에 적극 반영할 수 있도록 면밀히 검토해 청년이 살기 좋은 부산을 만들어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com