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LG디스플레이·SK하이닉스 등 산학협력 우수기업 50곳 선정

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AI 핵심 요약

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  • 교육부와 한국연구재단이 3일 산학협력 우수기업 50곳을 선정했다.
  • LG디스플레이·SK하이닉스 등은 현장실습과 공동연구를 추진했다.
  • 선정 기업은 2년간 금리·수수료 혜택과 지원 가점을 받는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현장실습·학생채용·기술이전 등 평가…2년간 금융 혜택
정부 지원사업 가점도 부여…올해부터 연구재단이 제도 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국연구재단은 '2026년 산학협력 우수기업' 50개를 선정했다고 3일 밝혔다.

산학협력 우수기업은 산학협력 마일리지 적립 실적이 우수한 기업 가운데 선정한다. 올해 선정된 기업은 2년간 여신금리 우대와 각종 수수료 할인 등 금융 혜택을 받고 정부 지원사업 신청 시 가점도 받을 수 있다.

산학협력 우수기업에 부여되는 혜택. [AI 일러스트=챗GPT]

우수기업은 산학협력 마일리지 점수와 함께 활동 분야의 다양성 및 마일리지 활용 실적 등을 종합적으로 반영해 선정했다. 예비명단을 마련한 뒤 고용·노동·산업안전 관련 법령 저촉 여부와 14일간의 공개 검증을 거쳐 최종 50개 기업을 확정했다.

올해 선정 기업에는 LG디스플레이와 SK하이닉스, 기아, HD현대중공업, LIG넥스원, 금호석유화학, 샘표식품, 세메스 등이 포함됐다.

오토리브는 가천대 등과 표준현장실습 프로그램을 운영해 학생들에게 생산과 품질, 연구개발 등 다양한 직무 경험을 제공하고 있다. LG디스플레이는 연세대 등과 디스플레이융합공학과를 운영하고 현장실습과 채용을 연계했다.

기술이전 분야에서는 샘표식품이 대학에서 이전받은 기술을 식품 연구개발과 제품화에 활용하고 있다. 한국전자통신연구원은 대학과 연구기관의 기초기술을 상용화 기술로 연결하고 있다.

반도체 장비 기업 세메스는 매년 공모전을 통해 전국 대학·연구기관과 장비·공정 분야 공동연구를 추진하고 있으며 금호석유화학도 대학 연구실 등과 친환경 합성고무와 고성능 화학 소재를 공동 개발하고 있다.

교육부는 2015년부터 대학생 현장실습과 산학협력 교육과정, 학생채용, 산업체 과제 수행, 기술이전 등 활동에 마일리지를 부여해 왔다. 올해부터는 제도 운영기관을 대한상공회의소에서 한국연구재단으로 변경했다.

이해숙 교육부 고등평생정책실장은 "대학과 기업의 협력은 국가 경쟁력을 높이고 지역 경제를 살리는 핵심 동력"이라며 "앞으로도 기업과 대학 등이 더욱 상생하며 발전할 수 있도록 현장의 목소리를 경청하고 보다 실질적이고 다양한 지원책을 지속해서 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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