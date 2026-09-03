LG디스플레이·SK하이닉스 등 산학협력 우수기업 50곳 선정

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현장실습·학생채용·기술이전 등 평가…2년간 금융 혜택

정부 지원사업 가점도 부여…올해부터 연구재단이 제도 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국연구재단은 '2026년 산학협력 우수기업' 50개를 선정했다고 3일 밝혔다.

산학협력 우수기업은 산학협력 마일리지 적립 실적이 우수한 기업 가운데 선정한다. 올해 선정된 기업은 2년간 여신금리 우대와 각종 수수료 할인 등 금융 혜택을 받고 정부 지원사업 신청 시 가점도 받을 수 있다.

산학협력 우수기업에 부여되는 혜택. [AI 일러스트=챗GPT]

우수기업은 산학협력 마일리지 점수와 함께 활동 분야의 다양성 및 마일리지 활용 실적 등을 종합적으로 반영해 선정했다. 예비명단을 마련한 뒤 고용·노동·산업안전 관련 법령 저촉 여부와 14일간의 공개 검증을 거쳐 최종 50개 기업을 확정했다.

올해 선정 기업에는 LG디스플레이와 SK하이닉스, 기아, HD현대중공업, LIG넥스원, 금호석유화학, 샘표식품, 세메스 등이 포함됐다.

오토리브는 가천대 등과 표준현장실습 프로그램을 운영해 학생들에게 생산과 품질, 연구개발 등 다양한 직무 경험을 제공하고 있다. LG디스플레이는 연세대 등과 디스플레이융합공학과를 운영하고 현장실습과 채용을 연계했다.

기술이전 분야에서는 샘표식품이 대학에서 이전받은 기술을 식품 연구개발과 제품화에 활용하고 있다. 한국전자통신연구원은 대학과 연구기관의 기초기술을 상용화 기술로 연결하고 있다.

반도체 장비 기업 세메스는 매년 공모전을 통해 전국 대학·연구기관과 장비·공정 분야 공동연구를 추진하고 있으며 금호석유화학도 대학 연구실 등과 친환경 합성고무와 고성능 화학 소재를 공동 개발하고 있다.

교육부는 2015년부터 대학생 현장실습과 산학협력 교육과정, 학생채용, 산업체 과제 수행, 기술이전 등 활동에 마일리지를 부여해 왔다. 올해부터는 제도 운영기관을 대한상공회의소에서 한국연구재단으로 변경했다.

이해숙 교육부 고등평생정책실장은 "대학과 기업의 협력은 국가 경쟁력을 높이고 지역 경제를 살리는 핵심 동력"이라며 "앞으로도 기업과 대학 등이 더욱 상생하며 발전할 수 있도록 현장의 목소리를 경청하고 보다 실질적이고 다양한 지원책을 지속해서 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com