'남은정', 염정아·박은빈·위하준 등 캐스팅 확정…촬영 돌입

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이기택·이민지 합류,가족 이야기 그려

김동훈 감독 첫 장편 연출

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '남은정'이 염정아, 박은빈, 위하준, 이기택, 이민지의 캐스팅을 확정하고 촬영을 시작한다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '남은정'에 출연하는 배우 염정아, 박은빈, 위하준, 이기택, 이민지. [사진= KT스튜디오지니] 2026.09.03 taeyi427@newspim.com

'남은정'은 평생 가까워지지 못한 엄마 현숙과 막내딸 은정이 서로에게 쌓인 감정과 오해를 풀어가는 이야기를 그린 작품이다.

염정아는 홀로 세 남매를 키워온 엄마 강현숙 역을 맡는다. 현숙은 살아오면서 여러 번 인생의 변곡점을 맞은 인물이다.

박은빈은 막내딸 남은정을 연기한다. 은정은 엄마 현숙과 함께 살아오며 여러 감정이 쌓인 인물로, 두 사람의 관계가 작품의 중심을 이룬다.

위하준은 은정의 남자친구 박선우 역으로 출연한다. 선우는 은정의 곁을 지키며 그를 감싸주는 인물이다.

이기택은 세 남매의 첫째 남은철을 맡는다. 은철은 목사이자 가족의 맏이다. 둘째 남은미 역에는 이민지가 출연한다. 은미는 막내 은정과 엄마 현숙 사이에서 두 사람의 관계를 중재하는 인물이다.

연출은 김동훈 감독이 맡는다. 광고 연출가로 활동해온 김 감독의 첫 장편 영화 연출작이다.

김 감독은 "배우들의 케미스트리가 중요한 작품인 만큼 좋은 배우들이 한데 뭉긴 덕에 작품에 대한 자신감이 생긴다"고 말했다.

'남은정'은 3일 크랭크인해 본격적인 촬영에 들어간다.

taeyi427@newspim.com