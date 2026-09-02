전주시, 2조9566억원 규모 3회 추경 편성…시의회 제출

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제2회 추경보다 1611억원 증액…기초연금·노인일자리 등 취약계층 지원 확대

지역화폐 166억원·버스 지원 208억원 등 민생경제·생활환경 예산 대폭 반영

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 어려운 재정 여건 속에서도 시민 생활 안정과 지역경제 활성화에 중점을 둔 2조9566억원 규모의 제3회 추가경정예산안을 편성해 전주시의회에 제출했다고 2일 밝혔다.

이번 추경은 2026년 제2회 추경 2조7955억원보다 1611억원(5.76%) 늘어난 규모다. 회계별로는 일반회계가 1405억원 증가한 2조7260억원, 특별회계가 206억원 증가한 2306억원이다.

전주시청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.09.02 lbs0964@newspim.com

시는 이번 추경에 취약계층의 생활 안정을 위한 복지 예산을 최대한 반영했다. 주요 사업으로 기초연금 224억원, 노인일자리사업 72억원, 장애인 활동지원 68억원, 재가노인복지시설 지원 86억원, 아동수당 76억원, 보육료 지원 27억원 등을 편성했다.

민생 안정과 지역경제 활성화를 위한 예산도 집중 배분했다. 지역화폐 발행 및 운영에 166억원을 비롯해 운수업계 유가보조금 123억원, 버스운송사업 재정지원 71억원, 시내버스 무료환승 손실 지원 14억원, 소상공인 특례보증 지원 9억원, 대중교통비 환급지원(K-패스) 8억원 등을 반영했다.

쾌적한 생활환경 조성을 위한 청소 분야에는 생활폐기물 수집·운반 대행비 174억원, 소각자원센터 위탁운영 13억원, 생활쓰레기 위탁처리 8억원, 음식물·재활용쓰레기 처리비 7억원 등을 편성했다.

연내 마무리가 필요한 시설사업과 유관기관 연계사업에도 예산을 투입한다. 주요 사업은 전주 독립영화의 집 건립 122억원, 권역재활병원 건립 20억원, 구 자림복지재단 부지 진입도로 개설 20억원, 탄소산단 도시숲 조성 7억5000만원, 탄소산단 진입도로 지하차도 개설 7억원 등이다.

추가 재원은 세수 재추계에 따른 지방세 증가분과 세외수입, 국·도비 보조금, 2025년 회계 결산에 따른 순세계잉여금 등을 활용해 마련했다. 이와 함께 집행이 어려울 것으로 예상되는 사업과 행사성 사업의 취소·축소, 집행잔액 등을 조정해 재원을 확보했다.

한편 추경예산안은 2~16일 열리는 제434회 전주시의회 제1차 정례회의 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

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