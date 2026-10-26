은행권, 4분기도 대출 문턱 높인다…기업·가계 신용위험 커져

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주택대출은 심사 기준 유지, 신용·기업대출 강화 기조

가계주택 대출수요 증가 전망…비은행권도 보수적 대출 지속

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 4분기 국내 은행들이 기업대출과 가계 신용대출을 중심으로 대출 심사를 강화할 것으로 전망됐다. 기업과 가계의 신용위험이 모두 높아질 것으로 예상되는 가운데 주택관련대출은 전분기 수준의 심사 기준을 유지할 것으로 나타났다.

한국은행이 26일 발표한 '금융기관 대출행태서베이 결과'에 따르면 올해 4분기 국내 은행의 종합 대출태도지수는 -11로 전 분기(-20)보다 9포인트 상승했다. 해당 지수는 플러스(+)일수록 대출 기준 완화를, 마이너스(-)일수록 강화를 의미한다.

[자료=한국은행]

기업대출은 대기업과 중소기업 모두 심사가 강화될 것으로 조사됐다. 대기업 대출태도지수는 전 분기 0에서 -8로 하락했고, 중소기업은 -19로 전 분기와 같은 수준을 유지했다. 대외 불확실성이 높은 가운데 기업 여신건전성이 악화하는 흐름이 반영됐다.

가계대출에서는 주택관련대출과 일반대출 간 흐름이 엇갈렸다. 가계주택 대출태도지수는 3분기 -17에서 4분기 0으로 상승해 심사 기준이 전분기 수준을 유지할 것으로 예상됐다.

이는 지난 8월 부동산시장 안정을 위한 금융 종합대책에 따라 실수요 목적의 이주비·중도금·잔금대출 등이 총량관리 목표에서 별도로 관리되고 가계대출 증가율 관리목표가 상향 조정되면서 은행의 대출여력이 확보된 영향이다.

반면 신용대출과 마이너스통장대출 등 가계일반 대출태도지수는 -28에서 -8로 상승했지만 강화 기조는 이어질 전망이다.

신용위험은 기업과 가계 모두 증가할 것으로 예상됐다. 국내 은행의 종합 신용위험지수는 3분기 26에서 4분기 29로 상승했다. 가계 신용위험지수는 19에서 28로 높아졌고, 중소기업은 33에서 31로 소폭 낮아졌지만 높은 수준을 유지했다.

실제 국내 은행의 기업대출 연체율은 올해 3월 0.68%에서 8월 0.86%로 상승했다. 같은 기간 중소기업대출 연체율은 0.81%에서 1.00%로 높아졌다. 가계 역시 취약차주의 채무상환능력 저하 우려가 신용위험 증가 전망에 영향을 미쳤다.

대출수요는 주택관련대출을 중심으로 증가할 전망이다. 국내 은행의 종합 대출수요지수는 3분기 13에서 4분기 6으로 낮아졌지만 증가세는 유지했다.

차주별 대출수요지수는 ▲가계주택 14 ▲가계일반 3 ▲대기업 3 ▲중소기업 0으로 나타났다. 주택관련대출은 전 분기와 같은 수준의 수요 증가가 예상됐지만 가계일반은 17에서 3으로 증가폭이 축소됐다.

기업대출 수요는 전반적으로 전분기 수준을 유지할 것으로 조사됐다. 다만 대기업은 대외 불확실성에 대비한 선제적 유동성 확보와 회사채 금리 상승 등으로 수요가 소폭 증가할 전망이다. AA-등급 3년물 회사채 금리는 연초 3.46%에서 9월 말 4.70%로 상승했다.

비은행금융기관도 대체로 보수적인 대출 기조를 이어갈 것으로 나타났다. 4분기 대출태도지수는 ▲상호저축은행 -10 ▲상호금융조합 -31 ▲신용카드회사 0 ▲생명보험회사 -3으로 조사됐다. 가계부채 관리 기조와 자산건전성 관리 필요성이 영향을 미쳤다.

비은행권 신용위험지수는 ▲상호금융조합 40 ▲생명보험회사 20 ▲상호저축은행 17 ▲신용카드회사 0으로 나타났다. 대출금리 상승과 일부 취약업종의 실적 부진, 취약차주의 부실 가능성 등이 반영됐다.

대출수요는 업권별로 엇갈렸다. 상호저축은행은 기업 운전자금과 가계 생활자금 등을 중심으로 수요지수가 전 분기 0에서 6으로, 생명보험회사는 3에서 14로 상승했다. 반면 상호금융조합은 -9에서 -2로 마이너스를 유지했고, 신용카드회사는 -14에서 -29로 하락했다.

eoyn2@newspim.com