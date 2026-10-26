행안부, 정부24서 청년 지원정책 통합 안내…주거·금융·취업 정보 한눈에

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청년인턴들이 직접 주거·금융·취업 분야별 지원정책 발굴·소개

[서울=뉴스핌] =김지나 기자 = 행정안전부는 청년들이 주거·금융·취업 등 다양한 분야의 정부 지원정책을 쉽게 찾아볼 수 있도록 정부24를 통한 통합 안내를 강화한다고 밝혔다.

26일 행안부에 따르면 소속 청년인턴들이 정부24를 활용해 취업과 독립 등 또래 청년들이 일상에서 겪는 고민을 해결할 수 있는 정부 지원정책을 직접 찾아 소개했다.

[자료=행안부]

그동안 청년 지원정책은 국무조정실과 고용노동부 등 여러 기관에 분산돼 있어 이용자가 각 기관 누리집을 일일이 방문해야 하는 불편함이 있었다. 행안부는 이를 개선하기 위해 정부24에서 여러 기관의 지원정책을 통합 안내하고 있다.

주거 분야에서는 '청년주택드림 청약통장', '행복주택', '장기전세 주택공급' 등이 소개됐다.

청년주택드림 청약통장은 연소득 5000만원 이하인 19~34세 무주택 청년이 가입할 수 있다. 향후 소득 기준을 연 7000만원 이하까지 확대할 예정이다. 국민·신한·농협 등 주요 은행 앱에서 신청할 수 있다.

행복주택은 19~39세 청년과 예비 신혼부부, 대학생 등이 소득·자산 기준을 충족하면 주변 시세보다 저렴한 임대주택에 입주할 수 있도록 지원하는 제도다. 장기전세 주택공급은 무주택세대구성원에게 시세보다 낮은 보증금으로 장기간 거주할 수 있는 전세주택을 제공한다.

두 제도 모두 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH) 등 공급기관의 모집공고를 통해 신청할 수 있다.

금융 분야에서는 청년의 자산 형성을 지원하는 '청년미래적금'과 '미소금융 청년 미래이음 대출'이 소개됐다.

청년미래적금은 19~34세 청년이 3년간 매월 최대 50만원을 자유롭게 저축하면 소득과 가입 유형에 따라 납입액의 6% 또는 12%를 정부기여금으로 지원하는 상품이다. 이자소득 비과세 혜택도 제공된다.

미소금융 청년 미래이음 대출은 19~34세 청년 가운데 차상위계층 이하이거나 개인신용평점 하위 20% 등에 해당하는 청년을 대상으로 한다. 연 4.5% 이내 금리로 담보와 보증 없이 최대 500만원까지 대출받을 수 있다.

취업 분야에서는 '청년성장프로젝트', '청년도전지원사업', '청년 일경험 지원사업' 등이 안내됐다.

청년성장프로젝트는 15~34세 청년에게 일대일 상담과 지역 맞춤형 프로그램 등을 제공한다. 청년도전지원사업은 구직단념청년과 자립준비청년 등을 대상으로 진로탐색, 취업역량 강화 프로그램과 참여수당 등을 지원한다.

청년 일경험 지원사업은 15~34세 미취업 청년이 기업에서 실제 업무를 경험하며 직무역량을 키울 수 있도록 인턴형, 프로젝트형, 기업 ESG 지원형 등의 프로그램을 제공한다.

행안부는 정부24의 '생활·가족가이드' 메뉴에 '청년지원프로그램에 대한 안내' 기능도 신설했다. 이를 통해 청년들이 취업역량 강화와 관련된 다양한 지원사업을 한곳에서 확인할 수 있도록 했다.

정책을 직접 살펴본 청년인턴들은 "정부24에서 여러 기관이 제공하는 청년정책을 검색할 수 있어 편리했다"며 "필요한 지원정책의 내용뿐 아니라 신청 방법까지 확인할 수 있어 유용하다"고 말했다.

황규철 행안부 인공지능정부실장은 "정부24에서 각 기관이 제공하는 다양한 정부 지원정책을 모아 빠르게 찾을 수 있다"며 "앞으로 AI 기술을 바탕으로 국민 눈높이에서 정부 지원정책을 더 정확하고 쉽게 안내해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com